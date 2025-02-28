Средняя цена на яйца снизилась почти на 13%: сколько стоит десяток в феврале

Цены на куриные яйца в Украине с начала 2025 года имеют тенденцию к падению. В разных супермаркетах средняя стоимость продукта отечественных производителей снизилась почти на 10 гривен. В феврале десяток яиц категории С1 стоит около 58,7-88,5 гривен.

Ассоциация "Украинский клуб аграрного бизнеса" (УКАБ) 24 февраля опубликовала итоги ежемесячного мониторинга цен и продуктов, в том числе и на куриные яйца.

Согласно данным мониторинга ассоциации, с начала года цена за 10 шт. снизилась на 12,92%. В январе средняя цена десятка яиц категории С1 составляла 76,6 гривен, а к середине февраля — 66,7 гривен. Согласно опубликованному графику, самая высокая цена на яйца в Украине была зафиксирована в декабре 2024 года – 78 гривен за десять шт.



Средняя цена на яйца в феврале 2025 года выше на 7%, чем в начале января 2023 года.

"Стоит отметить, что цены на яйца снизились по сравнению с декабрьскими показателями. Такое снижение обусловлено послепраздничной нормализацией рыночных процессов: производство яиц возобновилось после пикового спроса в праздничный период, что привело к увеличению объемов продукции и снижению цен", — отметили в УКАБ.

Ассоциация "Украинский клуб аграрного бизнеса" в расчетах средней стоимости яиц опиралась на данные таких источников, как Минфин, Zakaz.ua, Novus, METRO, МегаМаркет, АТБ, Рынок "Столичный", Рынок "Шувар", Зерновой и "Масличный мониторинг УКАБ".

Напомним, украинский экспорт яиц в декабре 2024 года составил 105,7 млн штук, тогда как за весь 2024 год — 1,239 млрд штук, что на 58,1% больше показателей 2023 года. Главными покупателями украинских яиц в 2024 году стали Нидерланды, Израиль, Польша и Италия.