Середня ціна на яйця знизилася майже на 13%: скільки коштує десяток у лютому

Ціни на курячі яйця в Україні від початку 2025 року мають тенденцію до падіння. У різних супермаркетах середня вартість продукту вітчизняних виробників знизилася майже на 10 гривень. У лютому десяток яєць категорії С1 коштує в межах 58,7-88,5 гривень.

Асоціація "Український клуб аграрного бізнесу" (УКАБ) 24 лютого опублікувала підсумки щомісячного моніторингу цін та продукти, зокрема й на курячі яйця.

Згідно із даними моніторингу асаціації, з початку року ціна за 10 шт. знизилась на 12,92%. У січні середня ціна десятка яєць категорії С1 становила 76,6 гривень, а на середину лютого — 66,7 гривень. Згідно з опублікованим графіком, найвища ціна на яйця в Україні була зафіксована у грудні 2024 року — 78 гривень за десять шт.



Середня ціна на яйця у лютому 2025 року вище на 7%, ніж на початку січня 2023 року.

"Варто зазначити, що ціни на яйця знизилися, порівнюючи з грудневими показниками. Таке зниження обумовлено післясвятковою нормалізацією ринкових процесів: виробництво яєць відновилося після пікового попиту в святковий період, що призвело до збільшення обсягів продукції і зниження цін", — зазначили в УКАБ.

Асоціація "Український клуб аграрного бізнесу" в розрахунках середньої вартості соняшникової олії спиралася на дані таких джерел, як Мінфін, Zakaz.ua, Novus, METRO, МегаМаркет, АТБ, Ринок “Столичний”, Ринок “Шувар”, Зерновий та "Олійний моніторинг УКАБ".

Нагадаємо, український експорт яєць у грудні 2024 року склав 105,7 млн штук, тоді як за весь 2024 рік — 1,239 млрд штук, що на 58,1% більше за показники 2023 року. Головними покупцями українських яєць у 2024 році стали Нідерланди, Ізраїль, Польща та Італія.