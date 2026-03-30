Средняя зарплата в Украине выросла до 28,3 тыс. гривен

Средняя заработная плата в Украине в феврале 2026 года выросла до 28 321 грн, что на 1,2% больше по сравнению с январем.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Государственной службы статистики Украины.

Самый высокий уровень оплаты труда зафиксирован в Киеве, где средняя зарплата составляла 45 651 грн, а также в Киевской области - 29 077 грн.

Самые низкие показатели оплаты труда зафиксированы в Кировоградской области – 20 083 грн и Черновицкой области – 20 460 грн.

По видам экономической деятельности самый высокий уровень средней заработной платы наблюдался в сфере информации и телекоммуникаций – 78 941 грн. Самые низкие показатели зафиксированы в сфере искусства, спорта, развлечений и отдыха – 18 681 грн.

По состоянию на 1 марта 2026 задолженность по выплате заработной платы составила 3,5 млн грн.

Напомним, средняя заработная плата в Украине в январе этого года составила 27 975 грн., что на 9,5% меньше по сравнению с декабрем 2025 года. Высокие зарплаты также были зафиксированы в Киеве.