Середня зарплата в Україні зросла до 28,3 тис. гривень

Середня зарплата в Україні зросла до 28,3 тис. гривень / Depositphotos

Середня заробітна плата в Україні у лютому 2026 року зросла до 28 321 грн, що на 1,2% більше порівняно із січнем.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Державної служби статистики України.

Найвищий рівень оплати праці зафіксовано у місті Києві, де середня зарплата становила 45 651 грн, а також у Київській області — 29 077 грн.

Найнижчі показники оплати праці зафіксовані у Кіровоградській області — 20 083 грн та Чернівецькій області — 20 460 грн.

За видами економічної діяльності найвищий рівень середньої заробітної плати спостерігався у сфері інформації та телекомунікацій — 78 941 грн. Найнижчі показники зафіксовані у сфері мистецтва, спорту, розваг та відпочинку — 18 681 грн.

Станом на 1 березня 2026 року заборгованість із виплати заробітної плати становила 3,5 млн грн.

Нагадаємо, середня заробітна плата в Україні в січні цього року становила 27 975 грн, що на 9,5% менше порівняно з груднем 2025 року. Найвищі зарплати також були зафіксовані у Києві.

Автор:
Тетяна Гойденко