США и Великобритания договорились об отмене тарифов на фармацевтику – СМИ

Лондон
Вашингтон и Лондон согласовали тарифное послабление для фармрынка / Freepik

США и Великобритания достигли договоренности о введении нулевых тарифов на фармацевтические препараты, сообщили источники, ознакомленные с ходом переговоров. По их данным, официальное объявление сделки ожидается уже в понедельник в Белом доме.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Reuters.

США и Великобритания согласовывают нулевые пошлины

США и Великобритания готовятся объявить о введении нулевых пошлин на фармацевтическую продукцию, сообщают источники, осведомленные о ходе переговоров. По словам двух собеседников, официальное объявление ожидается уже в понедельник. Представители Белого дома и британского правительства пока не предоставили комментарии.

Ранее, в октябре, министр науки Великобритании Патрик Валланс отмечал в парламенте, что рост цен на новые инновационные препараты "практически неизбежен", хотя стоимость имеющихся лекарств и генериков может остаться стабильной. На фоне давления президента США Дональда Трампа, призвавшего европейские страны платить больше за американские медикаменты, крупные фармкомпании откладывали инвестиции в британский рынок из-за сложных условий.

В мае Лондон и Вашингтон уже договорились стремиться к "значительно преференциальным условиям для фармацевтической продукции" и обязались работать над улучшением среды для фармацевтического бизнеса в Великобритании. Новые договоренности о нулевых тарифах должны стать следующим шагом в этом направлении.

Напомним, из-за тарифов США экономика Великобритании сократилась сильнее всего с 2023 года. Валовой внутренний доход сократился в апреле на 0,3% по сравнению с мартом. Это самое большое месячное падение с октября 2023 года и больше, чем прогнозировалось.

Автор:
Ольга Опенько