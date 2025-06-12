Из-за тарифов США экономика Великобритании сократилась сильнее всего с 2023 года

Объем производства в Великобритании резко упал в апреле, что явилось следствием введения широкомасштабных пошлин президента США Дональда Трампа и отмены налоговых льгот на продажу недвижимости.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию R euters.

Валовой внутренний доход сократился в апреле на 0,3% по сравнению с мартом. Это самое большое месячное падение с октября 2023 года и больше, чем прогнозировалось.

"После роста в каждом из четырех предыдущих месяцев в апреле наблюдалось наибольшее ежемесячное падение экспорта товаров в США за всю историю, при этом снижение наблюдалось по большинству видов товаров после недавнего введения пошлин", — заявила директор по экономической статистике Управления национальной статистики Лиз МакКеон.

Спад в сфере недвижимости в апреле после окончания временной налоговой льготы на покупку жилья составил 0,2 %. Автопроизводители также сообщили о снижении производства и экспорта как в США, так и в Евросоюз.

Экспорт британских товаров в США в апреле сократился на 2,0 млрд. фунтов стерлингов (2,7 млрд. долларов США), что стало самым большим падением с начала введения ежемесячной отчетности в 1997 году. На фоне этих данных фунт стерлингов упал на четверть цента по отношению к доллару.

Экономика Великобритании выросла на 0,7% в первом квартале 2025 года, опередив рост в других странах группы G 7 и побудив Банк Англии пересмотреть свой прогноз годового роста до 1% в прошлом месяце. Однако главный банк страны пересмотрел свой прогноз роста на 2026 год до 1,25% и заявил, что пошлина Трампа приведут к сокращению британского производства на 0,3% за три года.

В стране фиксируется устойчивая инфляция и относительно вялое развитие экономики. Британские компании в целом проявляют пессимистические настроения. Большинство бизнесов замедлили свои планы по найму и инвестициям из-за значительного увеличения расходов на выплаты заработной платы сотрудникам.

Напомним, в мае сообщалось о том, что производство автомобилей в Великобритании резко сократилось в апреле на 15,8% по сравнению с прошлым годом. Объем производства легковых и коммерческих автомобилей составил 59 203 единицы, что является самым низким показателем за этот месяц с 1952 года.