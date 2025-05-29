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Самый низкий показатель с 1952 года: производство автомобилей в Великобритании в апреле упало на 15,8%

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Производство автомобилей в Великобритании резко упало. / Freepik

Производство автомобилей в Великобритании резко сократилось в апреле на 15,8% по сравнению с прошлым годом. Объем производства легковых и коммерческих автомобилей составил 59203 единицы, что является самым низким показателем за этот месяц с 1952 года.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию Reuters.

Снижение произошло на фоне стремления европейских автопроизводителей сократить расходы в условиях жесткой конкуренции, американских пошлин на импорт автомобилей и замедление мировой экономики, перспективы которой остаются неопределенными.

Спад в апреле был обусловлен несколькими факторами, включая более позднее празднование Пасхи, что сократило количество производственных дней в месяце .

Эксперты отмечают, что производители автомобилей в Великобритании падали в трех из четырех месяцев 2025 года. Слабый спрос на автомобили на ключевых экспортных рынках также повлиял на объем и производства. Поставки на два крупнейших мировых рынка Великобритании, ЕС и США, упали на 19,1% и 2,7% соответственно.

"Поскольку автомобильная промышленность переживает тяжелый старт года с 2009 года, необходимы срочные меры для стимулирования внутреннего спроса и повышения нашей международной конкурентоспособности", - заявил руководитель SMMT (Объединение производителей и торговых компаний автомобилей Соединенного Королевства) Майк Хоуз.

В этом месяце президент Соединенных Штатов Дональд Трамп и премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявили о заключении ограниченного двустороннего торгового соглашения, включающего снижение пошлин США на экспорт британских автомобилей.

Также в мае Великобритания заключила соглашение с Индией о снижении пошлин на товары, одновременно установив квоты на импорт автомобилей.

По мнению экспертов SMMT, эти недавние торговые соглашения с США, ЕС и Индией открывают новые возможности, но предупреждают, что инвестиции зависят от надежной промышленной стратегии.

Напомним, группа, объединяющая General Motors ( GM ), Ford и Stellantis , выразила недовольство относительно объявленного президентом Дональдом Трампом торгового соглашения с Великобританией. Они заявили, что сделка нанесет ущерб автомобильному сектору США.

Автор:
Татьяна Ковальчук