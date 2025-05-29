Найнижчий показник з 1952 року: виробництво автомобілів у Великій Британії у квітні впало на 15,8%

Виробництво автомобілів у Великій Британії різко скоротилося у квітні на 15,8% порівняно з минулим роком. Обсяг виробництва легкових та комерційних автомобілів склав 59 203 одиниці, що є найнижчим показником за цей місяць з 1952 року.

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Про це інформує Delo.ua з посиланням на публікацію Reuters.

Зниження відбулося на тлі прагнення європейських автовиробників скоротити витрати в умовах жорсткої конкуренції, американських мит на імпорт автомобілів та уповільнення світової економіки, перспективи якої залишаються невизначеними.

Спад у квітні був зумовлений декількома чинниками, включаючи більш пізнє святкування Великодня, що скоротило кількість виробничих днів у місяці.

Експерти зазначають, що продажі автомобілів у Великій Британії падали у трьох з чотирьох місяців 2025 року. Слабкий попит на автомобілі на ключових експортних ринках також вплинув на обсяги виробництва. Постачання на два найбільші світові ринки Великої Британії, ЄС та США, впали на 19,1% і 2,7% відповідно.

"Оскільки автомобільна промисловість переживає найважчий старт року з 2009 року, необхідні термінові заходи для стимулювання внутрішнього попиту та підвищення нашої міжнародної конкурентоспроможності", — заявив керівник SMMT (Об'єднання виробників і торгових компаній автомобілів Сполученого Королівства) Майк Хоуз.

Цього місяця президент Сполучених Штатів Дональд Трамп і прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер оголосили про укладання обмеженої двосторонньої торгової угоди, яка включає зниження мит США на експорт британських автомобілів.

Також у травні Британія уклала угоду з Індією про зниження мит на товари, одночасно встановивши квоти на імпорт автомобілів.

На думку експертів SMMT, ці нещодавні торгові угоди зі США, ЄС та Індією відкривають нові можливості, але попереджають, що інвестиції залежать від надійної промислової стратегії.

Нагадаємо, група, що об’єднує General Motors (GM), Ford та Stellantis, висловила невдоволення щодо оголошеної президентом Дональдом Трампом торговельної угоди з Великою Британією. Вони заявили, що угода завдасть шкоди автомобільному сектору США.