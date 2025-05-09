Автоконцерни США критикують нову угоду Трампа з Великою Британією

Група, що об’єднує General Motors (GM), Ford та Stellantis, висловила невдоволення щодо оголошеної президентом Дональдом Трампом торговельної угоди з Великою Британією. Вони заявили, що угода завдасть шкоди автомобільному сектору США.

Про це інформує Reuters.

Про квоти британським автовиробникам

Британським автовиробникам надається квота в 100 000 автомобілів на рік для експорту до США за ставкою мита 10%, що практично відповідає загальному обсягу британського експорту минулого року.

Для порівняння, ставка мита для Мексики, Канади та більшості інших країн складає 25%. Згідно з новою угодою, імпорт британських автомобілів, що містять мінімум американських компонентів, буде дешевшим, ніж ввезення машин з Мексики чи Канади, які складаються наполовину з американських деталей.

Такий підхід викликає занепокоєння серед американських автовиробників, постачальників та працівників галузі, оскільки це може негативно вплинути на індустрію США.

Автовиробники США стурбовані

Автовиробники США висловили занепокоєння, що угода з Великою Британією може стати прецедентом для майбутніх торговельних угод, які поставлять автомобілі, виготовлені в Канаді чи Мексиці, у невигідне становище.

Білий дім поки що не надав коментарів з цього питання.

Промисловці сподіваються, що цей особливий доступ для британських автомобілів не стане основою для подальших угод з азійськими та європейськими конкурентами, які могли б ускладнити ситуацію для північноамериканських виробників.

Автомобільні тарифи Трампа

Минулого місяця Трамп зменшив вплив своїх тарифів на автомобілі, послабивши обмеження на запчастини та матеріали, але залишив 25% мито на імпортні автомобілі.

Він також продовжив безмитне звільнення для північноамериканських запчастин, що відповідають вимогам угоди USMCA між США, Мексикою та Канадою.

Автовиробники сподівалися на зниження тарифів на автомобілі.

Цього тижня Ford оголосив про підвищення цін на деякі моделі, що виготовляються в Мексиці, через тарифи, і оцінив, що торговельна політика Трампа призведе до додаткових витрат на суму близько 2,5 мільярда доларів у 2025 році, хоча компанія планує знизити ці витрати на приблизно 1 мільярд доларів.

Конкурент GM повідомив, що очікувані витрати через тарифи складуть від 4 до 5 мільярдів доларів, але він розраховує на компенсацію цієї суми щонайменше на 30%.

Toyota, в свою чергу, прогнозує, що витрати на тарифи за квітень і травень досягнуть приблизно 1,2 мільярда доларів.

Нагадаємо, новий аналіз Центру автомобільних досліджень США показав, що введені президентом Дональдом Трампом 25-відсоткові мита на автомобілі збільшать витрати американських автовиробників приблизно на 108 мільярдів доларів у 2025 році.