Через мита США автогігант Toyota очікує зниження річного прибутку на 21%

Японська автомобільна корпорація Toyota Motor очікує, що прибуток знизиться на 21% в поточному фінансовому році, оскільки слабкість долара і вплив мит президента США Дональда Трампа чинять тиск на автовиробників.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Останнім прикладом того, як глобальна торговельна війна позначаються на фінансових показниках, став прогноз Toyota щодо свого прибутку. Один з найбільших світових автовиробників прогнозує, що його операційний прибуток складе 3,8 трлн ієн (26 млрд доларів США) за фінансовий рік, який закінчиться в березні 2026 року, у порівнянні з 4,8 трлн ієн, які корпорація отримала за попередній фінансовий рік (станом на березень 2025 року).

Результати Toyota також показують, як мита можуть вдарити по компаніях на кількох фронтах одночасно. Хоча автовиробник оцінив прямі витрати на мита 180 мільярдів ієн у квітні та травні, він заявив, що рух валюти вплине на його річний прогноз у розмірі 745 мільярдів ієн.

Невизначеність навколо мит Трампа та їх наслідків для світової торгівлі чинить тиск на долар. Для Toyota слабший долар означає менший прибуток.

Генеральний директор Кодзі Сато заявив, що деталі тарифів значною мірою неясні, що ще більше ускладнює їхнє розуміння. "Ми не можемо вирішувати, чи буде це мито постійним чи ні, і що станеться далі", — сказав він.

Аналітики попереджають, що тарифи можуть спровокувати зростання цін для споживачів у Сполучених Штатах та інших країнах, що призведе до погіршення споживчих настроїв.

Toyota також може зіткнутися з високими витратами на оплату заробітної плати працівникам і бути змушеною витрачати більше коштів на інвестиції, якщо вона вирішить і надалі розширювати свою виробничу базу в США.

Японія стала найприбутковішим ринком для Toyota, де прибуток у четвертому кварталі зріс на 18%.

Нагадаємо, американська автомобілебудівна компанія Ford Motor очікує падіння прибутку у 2025 році приблизно на $1,5 млрд. Через мита президента США компанія також знизила свій прогноз на рік. Виручка автовиробника за перший квартал знизилася на 5 відсотків до 40,7 млрд доларів.