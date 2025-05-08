Из-за пошлин США автогигант Toyota ожидает снижения годовой прибыли на 21%

Японская автомобильная корпорация Toyota Motor ожидает, что прибыль снизится на 21% в текущем финансовом году, поскольку слабость доллара и влияние пошлин президента США Дональда Трампа оказывают давление на автопроизводителей.

Об этом сообщает агентство R euters.

Последним примером того, как глобальная торговая война отражается на финансовых показателях, стал прогноз Toyota относительно своей прибыли. Один из крупнейших мировых автопроизводителей прогнозирует, что его операционная прибыль составит 3,8 трлн иен (26 млрд долларов США) за финансовый год, который истечет в марте 2026 года, по сравнению с 4,8 трлн иен, которые корпорация получила за предыдущий финансовый год (по состоянию на март 2025 года).

Результаты Toyota также показывают, как пошлины могут ударить по компаниям на нескольких фронтах одновременно. Хотя автопроизводитель оценил прямые расходы на пошлины в апреле и мае 180 миллиардов иен, он заявил, что движение валюты повлияет на его годовой прогноз в размере 745 миллиардов иен.

Неопределенность вокруг пошлин Трампа и их последствий для мировой торговли оказывает давление на доллар.

Генеральный директор Кодзи Сато заявил, что детали тарифов в значительной степени неясны, что еще больше усложняет их понимание. "Мы не можем решать, будет ли эта пошлина постоянной или нет, и что произойдет дальше", — сказал он.

Аналитики предупреждают, что тарифы могут спровоцировать рост цен для потребителей в Соединенных Штатах и других странах, что приведет к ухудшению потребительских настроений.

Toyota также может столкнуться с высокими затратами на оплату заработной платы работникам и быть вынужденной тратить больше средств на инвестиции, если она решит и дальше расширять свою производственную базу в США.

Япония стала самым прибыльным рынком для Toyota, где прибыль в четвертом квартале выросла на 18%.

Напомним, а американская автомобилестроительная компания Ford Motor ожидает падения прибыли в 2025 году примерно на $1,5 млрд. Из-за пошлин президента США компания также снизила свой прогноз на год. Выручка автопроизводителя за первый квартал снизилась на 5% до 40,7 млрд долларов.