Автоконцерны США критикуют новое соглашение Трампа с Великобританией

Группа, объединяющая General Motors (GM), Ford и Stellantis, выразила недовольство по поводу объявленного президентом Дональдом Трампом торгового соглашения с Великобританией. Они заявили, что сделка нанесет ущерб автомобильному сектору США.

Об этом сообщает Reuters.

О квотах британским автопроизводителям

Британским автопроизводителям предоставляется квота в 100 000 автомобилей в год для экспорта в США по ставке пошлины 10%, что практически соответствует общему объему британского экспорта в прошлом году.

Для сравнения, ставка пошлины для Мексики, Канады и большинства других стран составляет 25%. Согласно новому соглашению, импорт британских автомобилей, содержащих минимум американских компонентов, будет дешевле, чем ввоз машин из Мексики или Канады, состоящих наполовину из американских деталей.

Такой подход вызывает беспокойство среди американских автопроизводителей, поставщиков и работников отрасли, поскольку это может отрицательно повлиять на индустрию США.

Автопроизводители США обеспокоены

Автопроизводители США выразили обеспокоенность, что соглашение с Великобританией может стать прецедентом для будущих торговых соглашений, которые поставят автомобили, произведенные в Канаде или Мексике, в невыгодное положение.

Белый дом пока не предоставил комментарии по этому вопросу.

Промышленники надеются, что этот особый доступ для британских автомобилей не станет основой для дальнейших соглашений с азиатскими и европейскими конкурентами, которые могли бы усугубить ситуацию для североамериканских производителей.

Автомобильные тарифы Трампа

В прошлом месяце Трамп снизил влияние своих тарифов на автомобили, ослабив ограничения на запчасти и материалы, но оставил 25% пошлину на импортные автомобили.

Он также продолжил беспошлинное увольнение для североамериканских запчастей, отвечающих требованиям соглашения USMCA между США, Мексикой и Канадой.

Автопроизводители надеялись на понижение тарифов на автомобили.

На этой неделе Ford объявил о повышении цен на некоторые изготавливаемые в Мексике модели из-за тарифов и оценил, что торговая политика Трампа приведет к дополнительным расходам на сумму около 2,5 миллиарда долларов в 2025 году, хотя компания планирует снизить эти расходы на примерно 1 миллиард долларов.

Конкурент GM сообщил, что ожидаемые расходы по тарифам составят от 4 до 5 миллиардов долларов, но он рассчитывает на компенсацию этой суммы по меньшей мере на 30%.

Toyota, в свою очередь, прогнозирует, что расходы на тарифы за апрель и май достигнут примерно 1,2 миллиарда долларов.

Напомним, новый анализ Центра автомобильных исследований США показал, что введенные президентом Дональдом Трампом 25-процентные пошлины на автомобили увеличат расход американских автопроизводителей примерно на 108 миллиардов долларов в 2025 году.