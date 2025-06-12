Через тарифи США економіка Великої Британії скоротилася найсильніше з 2023 року

Обсяг виробництва у Великій Британії різко впав у квітні, що стало наслідком введення широкомасштабних мит президента США Дональда Трампа та скасування податкових пільг на продаж нерухомості.

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Про це інформує Delo.ua з посиланням на публікацію Reuters.

Валовий внутрішній дохід скоротився у квітні на 0,3% порівняно з березнем. Це найбільше місячне падіння з жовтня 2023 року і більше, ніж прогнозувалося.

"Після зростання в кожному з чотирьох попередніх місяців у квітні спостерігалося найбільше щомісячне падіння експорту товарів у США за всю історію, при цьому зниження спостерігалося за більшістю видів товарів після нещодавнього введення мит", - заявила директорка з економічної статистики Управління національної статистики Ліз МакКеон.

Спад у сфері нерухомості у квітні після закінчення тимчасової податкової пільги на купівлю житла становив 0,2%. Автовиробники також повідомили про зниження виробництва та експорту як до США, так і до Євросоюзу.

Експорт британських товарів у США у квітні скоротився на 2,0 млрд фунтів стерлінгів (2,7 млрд доларів США), що стало найбільшим падінням з початку запровадження щомісячної звітності у 1997 році. На тлі цих даних фунт стерлінгів упав на чверть цента щодо долара.

Економіка Великої Британії зросла на 0,7% у першому кварталі 2025 року, випередивши зростання в інших країнах групи G7 та спонукавши Банк Англії переглянути свій прогноз річного зростання до 1% минулого місяця. Проте головний банк країни переглянув свій прогноз зростання на 2026 рік до 1,25% і заявив, що мита Трампа призведуть до скорочення британського виробництва на 0,3% за три роки.

У країні фіксується стійка інфляція та відносно млявий розвиток економіки. Британські компанії загалом вияють песимістичні настрої. Більшість бізнесів уповільнили свої плани щодо найму та інвестицій через значне збільшення витрат на виплати заробітної плати працівникам.

Нагадаємо, у травні повідомлялося про те, що виробництво автомобілів у Великій Британії різко скоротилося у квітні на 15,8% порівняно з минулим роком. Обсяг виробництва легкових та комерційних автомобілів склав 59 203 одиниці, що є найнижчим показником за цей місяць з 1952 року.