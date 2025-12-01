США і Велика Британія домовилися про скасування тарифів на фармацевтику - ЗМІ

США та Велика Британія досягли домовленості про запровадження нульових тарифів на фармацевтичні препарати, повідомили джерела, ознайомлені з перебігом переговорів. За їхніми даними, офіційне оголошення угоди очікується вже в понеділок у Білому домі.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Reuters.

США та Британія погоджують нульові мита

США та Велика Британія готуються оголосити про запровадження нульових мит на фармацевтичну продукцію, повідомляють джерела, обізнані з ходом перемовин. За словами двох співрозмовників, офіційне оголошення очікується вже в понеділок. Представники Білого дому та британського уряду поки не надали коментарів.

Раніше, у жовтні, міністр науки Великої Британії Патрік Валланс зазначав у парламенті, що зростання цін на нові інноваційні препарати є "практично неминучим", хоча вартість наявних ліків та генериків може залишитися стабільною. На тлі тиску президента США Дональда Трампа, який закликав європейські країни платити більше за американські медикаменти, великі фармкомпанії відкладали інвестиції у британський ринок через складні умови.

У травні Лондон і Вашингтон вже домовилися прагнути "значно преференційних умов для фармацевтичної продукції" та зобов’язалися працювати над покращенням середовища для фармацевтичного бізнесу у Великій Британії. Нові домовленості щодо нульових тарифів мають стати наступним кроком у цьому напрямку.

Нагадаємо, через тарифи США економіка Великої Британії скоротилася найсильніше з 2023 року. Валовий внутрішній дохід скоротився у квітні на 0,3% порівняно з березнем. Це найбільше місячне падіння з жовтня 2023 року і більше, ніж прогнозувалося.