США предупредили союзников о возможных задержках в поставках оружия Украине

Американские чиновники предупредили союзников о возможных задержках в поставке оружия Украине из-за приоритетов, связанных с потенциальной войной против Ирана.

Как сообщает Delo.ua, об этом сообщает Рolitico со ссылкой на источники, осведомленные с дипломатическими переговорами.

По информации собеседников, представители администрации Дональда Трампа проинформировали партнеров, что в ближайшие месяцы поставки могут быть частично прерваны. В Госдепе США отметили, что под риском оказались, прежде всего, боеприпасы, в том числе перехватчики для систем Patriot.

Как сообщили европейские чиновники, государственный секретарь Марко Рубио планировал обсудить этот вопрос во время встречи министров иностранных дел стран G7 вблизи Парижа. В то же время он заявил, что пока никакого перенаправления вооружения не произошло, однако такая возможность не исключается.

Беспокойство союзников усилилось после сообщений в The Washington Post о том, что Пентагон рассматривает вариант использования ресурсов, предназначенных для Украины, с целью пополнения собственных арсеналов.

Речь идет, в частности, о программе закупок для Украины, известной как PURL – список приоритетных потребностей Киева, финансируемый союзниками. Часть партнеров уже получила заверение, что эти поставки не были перенаправлены, однако это не гарантирует стабильности в будущем.

В Министерстве иностранных дел Украины воздержались от детальных комментариев по поводу возможных изменений в программе. В то же время в НАТО отмечают, что вся оплаченная союзниками помощь продолжает поступать в Украину.

Генеральный секретарь Альянса Марк Рютте заверил, что критически важная поддержка со стороны США продолжается. Несмотря на это, дипломаты предупреждают, что возможное перенаправление ресурсов в случае эскалации на Ближнем Востоке может иметь серьезные последствия для обороноспособности Украины.

Заметим, с начала года в PURL уже поступило 584 млн долларов взносов. В то же время, общая потребность в финансировании на 2026 год оценивается в 15 млрд долларов.