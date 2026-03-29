США попередили союзників про можливі затримки в постачанні зброї Україні

Американські чиновники попередили союзників про можливі затримки у постачанні зброї Україні через пріоритети, пов’язані з потенційною війною проти Ірану.

Як інформує Delo.ua, про це повідомляє Рolitico з посиланням на джерела, обізнані з дипломатичними переговорами.

За інформацією співрозмовників, представники адміністрації Дональда Трампа поінформували партнерів, що у найближчі місяці поставки можуть бути частково перервані. У Держдепі США зазначили, що під ризиком опинилися насамперед боєприпаси, зокрема перехоплювачі для систем Patriot.

Як повідомили європейські чиновники, державний секретар Марко Рубіо планував обговорити це питання під час зустрічі міністрів закордонних справ країн G7 поблизу Парижа. Водночас він заявив, що наразі жодного перенаправлення озброєння не відбулося, однак така можливість не виключається.

Занепокоєння союзників посилилося після повідомлень у The Washington Post про те, що Пентагон розглядає варіант використання ресурсів, призначених для України, з метою поповнення власних арсеналів.

Йдеться, зокрема, про програму закупівель для України, відому як PURL – список пріоритетних потреб Києва, який фінансується союзниками. Частина партнерів уже отримала запевнення, що ці поставки наразі не були перенаправлені, однак це не гарантує стабільності у майбутньому.

У Міністерстві закордонних справ України утрималися від детальних коментарів щодо можливих змін у програмі. Водночас у НАТО наголошують, що вся оплачена союзниками допомога продовжує надходити до України.

Генеральний секретар Альянсу Марк Рютте запевнив, що критично важлива підтримка з боку США триває. Попри це, дипломати попереджають, що можливе перенаправлення ресурсів у разі ескалації на Близькому Сході може мати серйозні наслідки для обороноздатності України.

Зауважимо, від початку року до PURL уже надійшло 584 млн доларів внесків. Водночас загальна потреба у фінансуванні на 2026 рік оцінюється у 15 млрд доларів.