США передали прифронтовим і посушливим регіонам України 40 потужних генераторів та важку техніку

Уряд США передав Україні 40 потужних генераторів та важкий бульдозер для підтримки водогосподарських організацій на півдні України. Нове обладнання забезпечить безперебійну роботу систем зрошення у Кіровоградській, Одеській та Запорізькій областях, незалежно від ситуації в енергосистемі.

Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства.

Тимчасова повірена у справах США в Україні Джулі Девіс офіційно передала обладнання Держрибагентству під час урочистої церемонії в Києві.

Що саме отримала Україна?

До складу переданої партії допомоги увійшли генератори американських марок Cummins та Generac забезпечать живлення насосних станцій під час відключень електрики, а бульдозер Caterpillar допоможе аграріям у розчищенні та ремонті зрошувальних каналів на півдні України. Це дозволить підтримувати стабільний полив угідь навіть у регіонах, що безпосередньо страждають від наслідків воєнних дій.

Наразі в Україні фактично поливається лише близько 130 тисяч гектарів із 2,2 мільйона потенційно придатних земель. Для виправлення ситуації уряд впроваджує реформу меліорації, створюючи організації водокористувачів. Перехід до нової сервісної моделі управління має залучити інвестиції у відновлення інфраструктури.

"Зараз триває другий етап – перехід від застарілої бюджетної моделі до сучасної сервісної, де стару неефективну систему управління ми замінюємо некомерційними державними операторами і створюємо всі передумови для залучення інвестицій", — зазначив міністр Олексій Соболев.

Глобальне значення

Підтримка з боку США через Програму з аграрного і сільського розвитку (АГРО) спрямована на підвищення врожайності українських фермерів. Це важливо не лише для внутрішнього ринку, а й для підтримання статусу України як надійного експортера продовольства, від якого залежить харчування мільйонів людей у світі. Передана техніка є лише частиною запланованих поставок, що допоможуть модернізувати аграрний сектор у довгостроковій перспективі.

Нагадаємо, в Україні стартував масштабний проєкт модернізації зрошувальних систем, що посилить спроможність організацій водокористувачів та впровадить сучасні підходи до управління меліорацією. Проєкт реалізується за підтримки Програми Агро, яку фінансує уряд США.