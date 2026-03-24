Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,83

+0,01

EUR

50,88

+0,21

Наличный курс:

USD

44,09

43,95

EUR

51,25

51,00

AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре года большой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

США передали прифронтовым и засушливым регионам Украины 40 мощных генераторов и тяжелую технику

генераторы и, Джули Дэвис, Олесий Соболев
В Украину поступила партия помощи от США / Министерство экономики, окружающей среды и сельського хозяйства Украины

Правительство США передало Украине 40 мощных генераторов и тяжелый бульдозер для поддержки водохозяйственных организаций на юге Украины. Новое оборудование обеспечит бесперебойную работу систем полива в Кировоградской, Одесской и Запорожской областях, независимо от ситуации в энергосистеме.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства.

Временная поверенная в делах США в Украине Джули Дэвис официально передала оборудование Госрыбагентству во время торжественной церемонии в Киеве.

бульдозер, Алексей Соболев, Джули Дэвис
США передали Украине партию оборудования / Министерство развития общин и территорий Украины

Что именно получила Украина?

В состав переданной партии помощи вошли генераторы американских марок Cummins и Generac обеспечат питание насосных станций при отключениях электричества, а бульдозер Caterpillar поможет аграриям в расчистке и ремонте оросительных каналов на юге Украины. Это позволит поддерживать стабильный полив угодий даже в регионах, непосредственно страдающих последствиями военных действий.

Сейчас в Украине фактически поливается только около 130 тысяч гектаров из 2,2 миллионов потенциально пригодных земель. Для исправления ситуации правительство проводит реформу мелиорации, создавая организации водопользователей. Переход к новой сервисной модели управления должен привлечь инвестиции в восстановление инфраструктуры.

"Сейчас идет второй этап – переход от устаревшей бюджетной модели к современной сервисной, где старую неэффективную систему управления мы заменяем некоммерческими государственными операторами и создаем все предпосылки для привлечения инвестиций", – отметил министр Алексей Соболев.

Глобальное значение

Поддержка со стороны США через Программу аграрного и сельского развития (АГРО) направлена на повышение урожайности украинских фермеров. Это важно не только для внутреннего рынка, но и для поддержки статуса Украины как надежного экспортера продовольствия, от которого зависит питание миллионов людей в мире. Переданная техника является частью запланированных поставок, которые помогут модернизировать аграрный сектор в долгосрочной перспективе.

Напомним, в Украине стартовал масштабный проект модернизации оросительных систем, что усилит способность организаций водопользователей и внедрит современные подходы к управлению мелиорацией. Проект реализуется при поддержке Программы Агро, финансируемой правительством США.

Автор:
Татьяна Ковальчук