США передали прифронтовым и засушливым регионам Украины 40 мощных генераторов и тяжелую технику

Правительство США передало Украине 40 мощных генераторов и тяжелый бульдозер для поддержки водохозяйственных организаций на юге Украины. Новое оборудование обеспечит бесперебойную работу систем полива в Кировоградской, Одесской и Запорожской областях, независимо от ситуации в энергосистеме.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства.

Временная поверенная в делах США в Украине Джули Дэвис официально передала оборудование Госрыбагентству во время торжественной церемонии в Киеве.

США передали Украине партию оборудования / Министерство развития общин и территорий Украины

Что именно получила Украина?

В состав переданной партии помощи вошли генераторы американских марок Cummins и Generac обеспечат питание насосных станций при отключениях электричества, а бульдозер Caterpillar поможет аграриям в расчистке и ремонте оросительных каналов на юге Украины. Это позволит поддерживать стабильный полив угодий даже в регионах, непосредственно страдающих последствиями военных действий.

Сейчас в Украине фактически поливается только около 130 тысяч гектаров из 2,2 миллионов потенциально пригодных земель. Для исправления ситуации правительство проводит реформу мелиорации, создавая организации водопользователей. Переход к новой сервисной модели управления должен привлечь инвестиции в восстановление инфраструктуры.

"Сейчас идет второй этап – переход от устаревшей бюджетной модели к современной сервисной, где старую неэффективную систему управления мы заменяем некоммерческими государственными операторами и создаем все предпосылки для привлечения инвестиций", – отметил министр Алексей Соболев.

Глобальное значение

Поддержка со стороны США через Программу аграрного и сельского развития (АГРО) направлена на повышение урожайности украинских фермеров. Это важно не только для внутреннего рынка, но и для поддержки статуса Украины как надежного экспортера продовольствия, от которого зависит питание миллионов людей в мире. Переданная техника является частью запланированных поставок, которые помогут модернизировать аграрный сектор в долгосрочной перспективе.

Напомним, в Украине стартовал масштабный проект модернизации оросительных систем, что усилит способность организаций водопользователей и внедрит современные подходы к управлению мелиорацией. Проект реализуется при поддержке Программы Агро, финансируемой правительством США.