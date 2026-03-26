США виділяють $25 млн на повернення депортованих українських дітей

Державний департамент США оголосив про виділення $25 млн на підтримку ідентифікації, повернення та реабілітації українських дітей і молоді, яких було насильно вивезено або утримують далеко від їхніх родин і громад.

Пошук і повернення дітей

Фінансування спрямоване на ідентифікацію, повернення та реабілітацію постраждалих.

Програма передбачає два ключові напрямки.

Перший - допомога надійним партнерам у відстеженні та обліку дітей, яких насильно перемістили, що є важливим кроком для подальшого їхнього повернення. Другий - підтримка уряду України та довірених місцевих організацій у наданні поверненим дітям необхідного догляду та допомоги для відновлення та інтеграції.

"Десятки програм допомоги, що фінансуються США, продовжують надавати критично важливу підтримку цивільному населенню, зокрема дітям, які є одними з найбільш уразливих жертв цієї жорстокої та безглуздої війни", - зазначають у Державному департаменті.

Ранше повідомлялось, що Європейський Союз намагатиметься збільшити міжнародний тиск на РФ, щоб вжити всіх можливих заходів для встановлення місцезнаходження викрадених дітей.