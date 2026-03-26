Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,87

--0,05

EUR

50,85

--0,04

Готівковий курс:

USD

44,00

43,90

EUR

51,10

50,85

AI Лідери AI Лідери
Чотири роки великої війни

Чотири роки
великої війни
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

США виділяють $25 млн на повернення депортованих українських дітей

Україна США
Україна отримає фінансування на пошук і повернення дітей / Офіс президента

Державний департамент США оголосив про виділення $25 млн на підтримку ідентифікації, повернення та реабілітації українських дітей і молоді, яких було насильно вивезено або утримують далеко від їхніх родин і громад.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Держдепартаменту.

Пошук і повернення дітей

Фінансування спрямоване на ідентифікацію, повернення та реабілітацію постраждалих.

Програма передбачає два ключові напрямки.

Перший - допомога надійним партнерам у відстеженні та обліку дітей, яких насильно перемістили, що є важливим кроком для подальшого їхнього повернення. Другий - підтримка уряду України та довірених місцевих організацій у наданні поверненим дітям необхідного догляду та допомоги для відновлення та інтеграції.

"Десятки програм допомоги, що фінансуються США, продовжують надавати критично важливу підтримку цивільному населенню, зокрема дітям, які є одними з найбільш уразливих жертв цієї жорстокої та безглуздої війни", - зазначають у Державному департаменті.

Ранше повідомлялось, що Європейський Союз намагатиметься збільшити міжнародний тиск на РФ, щоб вжити всіх можливих заходів для встановлення місцезнаходження викрадених дітей.

Автор:
Ольга Опенько