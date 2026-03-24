великої війни
Україна обговорила з США відновлення енергосистеми та кредит на $1,4 млрд: деталі

Візит України до США: $1,4 млрд кредиту для енергетики

Візит України до США

Українська делегація розпочала візит до США із зустрічі з міністром енергетики США Крісом Райтом. Під час переговорів обговорювали ситуацію в українській енергосистемі, яка зазнала пошкоджень через російські атаки, та пріоритети її відновлення.

Однією з ключових тем стало залучення кредитної допомоги на $1,4 млрд від DFC для оновлення енергетичного обладнання, зокрема для газовидобутку, а також посилення співпраці з американським Ексімбанком.

Окрема увага була приділена збільшенню видобутку газу й нафти в Україні за участю американських компаній, розвитку Вертикального газового коридору, використанню українських газосховищ і розвитку одеського терміналу для транспортування нафти до Європи.

Під час зустрічі також обговорили альтернативні джерела постачання дизелю та очікують підтримки адміністрації США у цьому питанні. Українська сторона висловила вдячність за системну допомогу, зокрема за нещодавнє рішення США виділити додаткові $276 млн на підтримку енергетичного сектору, що дозволяє не лише витримати нинішні виклики, а й будувати нову систему енергетичної безпеки.

Нагадаємо, Україна планує протягом наступних двох років збільшити потужність міждержавних перетинів ліній електропередачі з європейською енергомережею ENTSO-E на 1,5 ГВт, що складає приблизно 61% від нинішньої імпортної потужності.

Ольга Опенько