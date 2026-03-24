Украина обсудила с США возобновление энергосистемы и кредит на $1,4 млрд: детали

Украинская делегация начала визит в США встречей с министром энергетики Крисом Райтом, где обсудили возобновление энергосистемы после российских атак, привлечение кредитной помощи на $1,4 млрд от DFC, развитие газодобычи.

Визит Украины в США

Украинская делегация начала визит в США со встречи с министром энергетики США Крисом Райтом. Во время переговоров обсуждали ситуацию в украинской энергосистеме, которая получила повреждения из-за российских атак, и приоритеты ее восстановления.

Одной из ключевых тем стало привлечение кредитной помощи на $1,4 млрд. от DFC для обновления энергетического оборудования, в том числе для газодобычи, а также усиления сотрудничества с американским Эксимбанком.

Отдельное внимание было уделено увеличению добычи газа и нефти в Украине с участием американских компаний, развитию Вертикального газового коридора, использованию украинских газохранилищ и развитию одесского терминала для транспортировки нефти в Европу.

В ходе встречи также обсудили альтернативные источники поставок дизеля и ожидают поддержки администрации США в этом вопросе. Украинская сторона выразила благодарность за системную помощь, в частности, за недавнее решение США выделить дополнительные $276 млн в поддержку энергетического сектора, что позволяет не только выдержать нынешние вызовы, но и строить новую систему энергетической безопасности.

Напомним, Украина планирует в течение следующих двух лет увеличить мощность межгосударственных связей линий электропередачи с европейской энергосетью ENTSO-E на 1,5 ГВт, что составляет примерно 61% от нынешней импортной мощности.