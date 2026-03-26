Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,87

--0,05

EUR

50,85

--0,04

Наличный курс:

USD

44,00

43,90

EUR

51,10

50,85

AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре года большой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

США выделяют $25 млн на возвращение депортированных украинских детей

Украина США
Украина получит финансирование на поиск и возвращение детей / Офис президента

Государственный департамент США объявил о выделении $25 млн в поддержку идентификации, возвращения и реабилитации украинских детей и молодежи, насильственно вывезенных или удерживаемых вдали от их семей и общин.

Поиск и возвращение детей

Финансирование направлено на идентификацию, возврат и реабилитацию пострадавших.

Программа предусматривает два ключевых направления.

Первый - помощь надежным партнерам в отслеживании и учете насильственно переместивших детей, что является важным шагом для дальнейшего их возвращения. Второй – поддержка правительства Украины и доверенных местных организаций в предоставлении возвращенным детям необходимого ухода и помощи для восстановления и интеграции.

"Десятки программ помощи, финансируемых США, продолжают оказывать критически важную поддержку гражданскому населению, в частности, детям, которые являются одними из самых уязвимых жертв этой жестокой и бессмысленной войны", - отмечают в Государственном департаменте.

Ранее сообщалось, что Европейский Союз будет пытаться увеличить международное давление на РФ, чтобы принять все возможные меры для установления местонахождения похищенных детей.

Автор:
Ольга Опенько