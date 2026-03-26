США выделяют $25 млн на возвращение депортированных украинских детей

Государственный департамент США объявил о выделении $25 млн в поддержку идентификации, возвращения и реабилитации украинских детей и молодежи, насильственно вывезенных или удерживаемых вдали от их семей и общин.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу Госдепартамента.

Поиск и возвращение детей

Финансирование направлено на идентификацию, возврат и реабилитацию пострадавших.

Программа предусматривает два ключевых направления.

Первый - помощь надежным партнерам в отслеживании и учете насильственно переместивших детей, что является важным шагом для дальнейшего их возвращения. Второй – поддержка правительства Украины и доверенных местных организаций в предоставлении возвращенным детям необходимого ухода и помощи для восстановления и интеграции.

"Десятки программ помощи, финансируемых США, продолжают оказывать критически важную поддержку гражданскому населению, в частности, детям, которые являются одними из самых уязвимых жертв этой жестокой и бессмысленной войны", - отмечают в Государственном департаменте.

Ранее сообщалось, что Европейский Союз будет пытаться увеличить международное давление на РФ, чтобы принять все возможные меры для установления местонахождения похищенных детей.