США сняли санкции с компаний, поставлявших оборудование военно-промышленному комплексу России

Министерство финансов США исключило из перечня экономических ограничений ряд компаний, поставлявших военно-промышленный комплекс России подсанкционное оборудование.

Как пишет Delo.ua, об этом речь в сообщении Офиса по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США.

Отмечается, что санкции отменили против компании 365 Days Freight Services FZCO из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) и Etasis из Турции, экспортировавших в Россию подсанкционное оборудование для военно-промышленного комплекса.

Также сняты ограничения с расположенной в Москве дочерней компании кипрской Veles International Limited и ее владельца Дмитрия Бугаенко. Однако против юридических лиц этой организации санкции не отменили.

Также сняли санкции с финского предприятия Hi-Tech Koneisto, поставлявшего оптоэлектронное и лабораторное оборудование компаниям РФ.

Владелец этого предприятия Евгения Дремова тоже больше не в санкционном перечне США.

Ранее Министерство финансов США объявило о введении санкций за помощь Ирану в разработке ракет и дронов против более 30 человек и организаций из восьми стран, в том числе двух подставных компаний, зарегистрированных в Украине.