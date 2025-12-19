Запланована подія 2

США зняли санкції з компаній, які постачали обладнання військово-промисловому комплексу Росії

Міністерство фінансів США виключило із переліку економічних обмежень низку компаній, які постачали військово-промисловому комплексу Росії  підсанкційне обладнання.

Як пише Delo.ua, про це йдеться в повідомленні Офісу контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США.

Зазначається,що санкції скасували проти компанії 365 Days Freight Services FZCO з Об'єднаних Арабських Еміратів (ОАЕ) та Etasis з Туреччини, які експортували до Росії підсанкційне обладнання для військово-промислового комплексу.

Також зняті обмеження з  розташованої у Москві дочірньої компанії кіпрської Veles International Limited та її власника Дмитра Бугаєнка. Однак проти юридичних осіб цієї організації санкції не скасували. 

Також зняли санкції з фінського підприємства Hi-Tech Koneisto, яке постачало оптоелектронне і лабораторне обладнання компаніям РФ.

Власниця цього підприємства Євгенія Дремова також більше не в санкційному переліку США. 

Раніше Міністерство фінансів США оголосило про запровадження санкцій за допомогу Ірану в розробці ракет і дронів проти понад 30-ти осіб та організацій з восьми країн, у тому числі, двох підставних компаній, зареєстрованих в Україні.

Автор:
Світлана Манько