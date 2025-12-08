- Категория
Стартовали первые выплаты 6500 грн в рамках "Зимней поддержки"
В Украине начались первые выплаты 6500 грн для уязвимых категорий граждан в рамках "Зимней поддержки". В общей сложности на эту выплату уже подали более 320 тысяч человек
Как пишет Delo.ua, об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.
"Начались первые выплаты 6500 грн для уязвимых категорий граждан. Часть банков еще производят выплату. Всего на эту выплату уже подали 323 443 человека", - подчеркнула Свириденко.
Она отметила, что оформить помощь можно через приложение "Дія" или в отделении Пенсионного фонда до 17 декабря.
Кто может получить деньги
Свириденко напомнила, что программа рассчитана на людей, нуждающихся в наибольшей поддержке:
- дети на попечении или попечительстве;
- дети с инвалидностью, воспитывающиеся в детских домах семейного типа и приемных семьях;
- дети ВПЛ, получающие выплаты на проживание;
- дети из малообеспеченных семей;
- люди с инвалидностью I группы из числа ВПЛ;
- одинокие пенсионеры, с надбавкой по уходу.
Потратить деньги можно будет на лекарства, одежду, обувь в течение 6 месяцев после поступления средств.
Отметим, в общей сложности программа охватит более 660 тысяч человек, нуждающихся в наибольшей поддержке в зимний период.