Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,06

--0,13

EUR

49,00

--0,23

Наличный курс:

USD

42,25

42,15

EUR

49,35

49,15

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Стартовали первые выплаты 6500 грн в рамках "Зимней поддержки"

гривны
Стартовали первые выплаты 6500 грн в рамках "Зимней поддержки" / Depositphotos

В Украине начались первые выплаты 6500 грн для уязвимых категорий граждан в рамках "Зимней поддержки". В общей сложности на эту выплату уже подали более 320 тысяч человек

Как пишет Delo.ua, об этом   сообщила   премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

"Начались первые выплаты 6500 грн для уязвимых категорий граждан. Часть банков еще производят выплату. Всего на эту выплату уже подали 323 443 человека", - подчеркнула Свириденко.

Она отметила, что оформить помощь можно через приложение "Дія" или в отделении Пенсионного фонда до 17 декабря.

Кто может получить деньги

Свириденко напомнила, что программа рассчитана на людей, нуждающихся в наибольшей поддержке:

  • дети на попечении или попечительстве;
  • дети с инвалидностью, воспитывающиеся в детских домах семейного типа и приемных семьях;
  • дети ВПЛ, получающие выплаты на проживание;
  • дети из малообеспеченных семей;
  • люди с инвалидностью I группы из числа ВПЛ;
  • одинокие пенсионеры, с надбавкой по уходу.

Потратить деньги можно будет на лекарства, одежду, обувь в течение 6 месяцев после поступления средств.

Отметим, в общей сложности программа охватит более 660 тысяч человек, нуждающихся в наибольшей поддержке в зимний период.

Автор:
Светлана Манько