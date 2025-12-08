- Категорія
Стартували перші виплати 6500 грн в рамках "Зимової підтримки"
В Україні розпочалися перші виплати 6500 грн для вразливих категорій громадян в рамках "Зимової підтримки". Загалом на цю виплату вже подалися понад 320 тисяч людей
Як пише Delo.ua, про це повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.
"Почалися перші виплати 6500 грн для вразливих категорій громадян. Частина банків ще проводять виплату. Загалом на цю виплату вже подалися 323 443 людини", - наголосила Свириденко.
Вона зауважила, що оформити допомогу можна через застосунок "Дія" або у відділенні Пенсійного фонду до 17 грудня.
Хто може отримати гроші
Свириденко нагадала, що програма розрахована на людей, які потребують найбільшої підтримки:
- діти під опікою чи піклуванням;
- діти з інвалідністю, які виховуються в дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях;
- діти ВПО, які отримують виплати на проживання;
- діти із малозабезпечених сімей;
- люди з інвалідністю I групи з-поміж ВПО;
- одинокі пенсіонери, з надбавкою на догляд.
Витратити гроші можна буде на ліки, одяг, взуття протягом 6 місяців після надходження коштів.
Зауважимо, загалом програма охопить понад 660 тисяч людей, які потребують найбільшої підтримки в зимовий період.