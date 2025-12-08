Запланована подія 2

Стартували перші виплати 6500 грн в рамках "Зимової підтримки"

В Україні розпочалися перші виплати 6500 грн для вразливих категорій громадян в рамках "Зимової підтримки". Загалом на цю виплату вже подалися понад 320 тисяч людей

Як пише Delo.ua, про це повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.

"Почалися перші виплати 6500 грн для вразливих категорій громадян.  Частина банків ще проводять виплату. Загалом на цю виплату вже подалися 323 443 людини", - наголосила Свириденко.

Вона зауважила, що оформити допомогу можна через застосунок "Дія" або у відділенні Пенсійного фонду до 17 грудня.

Хто може отримати гроші

Свириденко нагадала, що програма розрахована на людей, які потребують найбільшої підтримки:

  • діти під опікою чи піклуванням; 
  • діти з інвалідністю, які виховуються в дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях; 
  • діти ВПО, які отримують виплати на проживання; 
  • діти із малозабезпечених сімей; 
  • люди з інвалідністю I групи з-поміж ВПО; 
  • одинокі пенсіонери, з надбавкою на догляд.

Витратити гроші можна буде на ліки, одяг, взуття протягом 6 місяців після надходження коштів.

Зауважимо, загалом програма охопить понад 660 тисяч людей, які потребують найбільшої підтримки в зимовий період.

Автор:
Світлана Манько