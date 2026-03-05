Статус критических предприятий подтвердили 21 компании, еще 24 получили впервые

5 марта на очередном заседании комиссии по определению предприятий, учреждений и организаций, имеющих важное значение для национальной экономики в области автомобильного транспорта, 24 компании впервые получили соответствующий статус, а 21 подтвердили его.

В новый перечень добавлены, в частности: ООО "Кубик-Транс", ООО "Анюта Транс", ООО "Владим-Транс", ООО "Строй Днепр Транс 21", ООО "Олди Транс", ООО "Гокарго", ООО "Арес.уа", ООО "Зубарев Транспорт ООО", ООО "Чейз Логистин".

Подтвердили статус предприятия, среди которых ЧП "Васильковтрансавто", ООО "Т-Транспорт", ООО "Вац-Транс-Нефть", ООО "Биотрансфер", МП "Рокада" ООО и еще 16 компаний.

По состоянию на 5 марта 2026 всего 902 субъекта хозяйствования имеют статус предприятий, важных для национальной экономики.

С приказами о решениях заседаний комиссии можно ознакомиться на сайте "Укртрансбезопасности", а пошаговая инструкция по подаче заявки на получение статуса через личный кабинет в ЕКИС доступна по соответствующей ссылке.

Следующее заседание комиссии состоится 12 марта 2026 года.

В феврале Государственная служба Украины по безопасности на транспорте полностью прекратила действие лицензий 81 перевозчику из-за наличия в ЕГР сведений о прекращении государственной регистрации. Лидером по количеству прекращенных лицензий стала Львовская область - 11 лицензий.