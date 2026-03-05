Запланована подія 2

Статус критичних підприємств підтвердили 21 компанії, ще 24 отримали вперше

Статус критичних підприємств підтвердили 21 компанії

5 березня на черговому засіданні комісії з визначення підприємств, установ та організацій, що мають важливе значення для національної економіки у галузі автомобільного транспорту, 24 компанії вперше отримали відповідний статус, а 21 підтвердили його.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на "Укртрансбезпеку". 

До нового переліку додані, зокрема: ТОВ "Кубік-Транс", ТОВ "Анюта Транс", ТОВ "Владім-Транс", ТОВ "Буд Дніпр Транс 21", ТОВ "Олді Транс", ТОВ "Гокарго", ТОВ "Арес.уа", ТОВ "Зубарев Транспорт Компані", ТОВ "Чейз Логістікс", ТОВ "Ін Поінт" та інші.

Підтвердили статус підприємства, серед яких ПП "Васильківтрансавто", ТОВ «Т-Транспорт», ТОВ "Вац-Транс-Нафта", ТОВ "Біотрансфер", МП "Рокада" ТОВ та ще 16 компаній.

Станом на 5 березня 2026 року всього 902 суб’єкти господарювання мають статус підприємств, важливих для національної економіки.

З наказами щодо рішень засідань комісії можна ознайомитися на сайті "Укртрансбезпеки", а покрокова інструкція з подання заявки на отримання статусу через особистий кабінет в ЄКІС доступна за відповідним посиланням.

Наступне засідання комісії відбудеться 12 березня 2026 року.

У лютому Державна служба України з безпеки на транспорті повністю припинила дію ліцензій 81 перевізнику через наявність у ЄДР відомостей про припинення державної реєстрації. Лідером за кількістю припинених ліцензій стала Львівська область — 11 ліцензій.

Автор:
Тетяна Гойденко