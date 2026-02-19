Stetman запускает украинскую спутниковую группировку для военных и правительства

Украина делает важный шаг к собственной независимой спутниковой инфраструктуре для военных. В декабре 2025 года была подана заявка в Международный союз электросвязи (ITU) на регистрацию низкоорбитальной сети UASAT-NANO, а 17 февраля 2026 года сеть прошла начальный этап регуляторной регистрации.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на dou.ua.

Проект реализует компания Stetman. Первый тестовый спутник будет запущен в октябре 2026 года, а развертывание полной группировки запланировано на 2027 год. На старте сеть предусматривает 120 спутников, которые будут ежегодно увеличиваться. Серийные запуски планируется производить с помощью SpaceX, договоренности уже заключены.

Stetman также обеспечит 30-50 тысяч терминалов для ВСУ. На старте производство спутников будет осуществлять датская компания GomSpace, а дальше его постепенно локализуют в Украине. Сеть разрабатывается не как коммерческий сервис, а как защищенная инфраструктура для правительства, спецслужб и военных. Она сможет обслуживать до 100 000 терминалов в одной стране с особым акцентом на устойчивость к средствам радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Компания уже приступила к строительству наземной инфраструктуры — станций, шлюзов и ядра сети. Ядро проекта базируется на 5G-архитектуре, а под проектом планируется нанять около 50 IT-специалистов.

Параллельно Украина рассматривает создание отдельного мобильного оператора для военных, работающего на защищенных 4G/5G-сетях. Такая сеть сможет обеспечивать связь в зоне боевых действий на радиусе до 30 км и станет резервом по проблеме со спутниковым интернетом.

Эти инициативы нацелены на уменьшение зависимости ВСУ от Starlink, при этом Starlink будет оставаться важной частью инфраструктуры. Верифицированные терминалы регистрируются через систему DELTA, а в будущем функция регистрации будет доступна через приложение "Армия+".

Stetman также адаптирует терминалы Starlink под военные нужды и новые правила регистрации не повлияли на работу компании.