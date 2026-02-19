Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,29

+0,03

EUR

51,26

+0,09

Наличный курс:

USD

43,30

43,20

EUR

51,51

51,35

Четыре года большой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Stetman запускает украинскую спутниковую группировку для военных и правительства

Stetman запускает украинскую спутниковую группировку
Stetman запускает украинскую спутниковую группировку

Украина делает важный шаг к собственной независимой спутниковой инфраструктуре для военных. В декабре 2025 года была подана заявка в Международный союз электросвязи (ITU) на регистрацию низкоорбитальной сети UASAT-NANO, а 17 февраля 2026 года сеть прошла начальный этап регуляторной регистрации.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на dou.ua.

Проект реализует компания Stetman. Первый тестовый спутник будет запущен в октябре 2026 года, а развертывание полной группировки запланировано на 2027 год. На старте сеть предусматривает 120 спутников, которые будут ежегодно увеличиваться. Серийные запуски планируется производить с помощью SpaceX, договоренности уже заключены.

Stetman также обеспечит 30-50 тысяч терминалов для ВСУ. На старте производство спутников будет осуществлять датская компания GomSpace, а дальше его постепенно локализуют в Украине. Сеть разрабатывается не как коммерческий сервис, а как защищенная инфраструктура для правительства, спецслужб и военных. Она сможет обслуживать до 100 000 терминалов в одной стране с особым акцентом на устойчивость к средствам радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Компания уже приступила к строительству наземной инфраструктуры — станций, шлюзов и ядра сети. Ядро проекта базируется на 5G-архитектуре, а под проектом планируется нанять около 50 IT-специалистов.

Параллельно Украина рассматривает создание отдельного мобильного оператора для военных, работающего на защищенных 4G/5G-сетях. Такая сеть сможет обеспечивать связь в зоне боевых действий на радиусе до 30 км и станет резервом по проблеме со спутниковым интернетом.

Эти инициативы нацелены на уменьшение зависимости ВСУ от Starlink, при этом Starlink будет оставаться важной частью инфраструктуры. Верифицированные терминалы регистрируются через систему DELTA, а в будущем функция регистрации будет доступна через приложение "Армия+".

Stetman также адаптирует терминалы Starlink под военные нужды и новые правила регистрации не повлияли на работу компании.

Автор:
Татьяна Гойденко