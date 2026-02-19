Запланована подія 2

Stetman запускає українське супутникове угруповання для військових і уряду

Україна робить важливий крок до власної незалежної супутникової інфраструктури для військових. У грудні 2025 року було подано заявку до Міжнародного союзу електрозв’язку (ITU) на реєстрацію низькоорбітальної мережі UASAT-NANO, а 17 лютого 2026 року мережа пройшла початковий етап регуляторної реєстрації.

Проєкт реалізує компанія Stetman. Перший тестовий супутник буде запущений у жовтні 2026 року, а розгортання повного угруповання заплановане на 2027 рік. На старті мережа передбачає 120 супутників, які згодом щороку збільшуватимуться. Серійні запуски планується здійснювати за допомогою SpaceX, домовленості вже укладені.

Stetman також забезпечить 30–50 тисяч терміналів для ЗСУ. На старті виробництво супутників здійснюватиме датська компанія GomSpace, а надалі його поступово локалізують в Україні. Мережа розробляється не як комерційний сервіс, а як захищена інфраструктура для уряду, спецслужб і військових. Вона зможе обслуговувати до 100 000 терміналів в одній країні, з особливим акцентом на стійкість до засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ).

Компанія вже розпочала будівництво наземної інфраструктури — станцій, шлюзів та ядра мережі. Ядро проєкту базується на 5G-архітектурі, а під проєкт планується найняти близько 50 IT-спеціалістів.

Паралельно Україна розглядає створення окремого мобільного оператора для військових, який працюватиме на захищених 4G/5G-мережах. Така мережа зможе забезпечувати зв’язок у зоні бойових дій на радіусі до 30 км і стане резервом у разі проблем із супутниковим інтернетом.

Ці ініціативи націлені на зменшення залежності ЗСУ від Starlink, при цьому Starlink залишатиметься важливою частиною інфраструктури. Верифіковані термінали реєструються через систему DELTA, а в майбутньому функція реєстрації буде доступна через застосунок "Армія+".

Stetman також адаптує термінали Starlink під військові потреби, і нові правила реєстрації не вплинули на роботу компанії.

Автор:
Тетяна Гойденко