Стоимость дизтоплива в Украине достигла максимума с ноября 2025 года: что повлияло на рынок

Рост европейских котировок на фоне возврата нефти до отметок выше $70/т привел к повышению стоимости дизельного горючего в Украине. В последние два дня, 18-20 февраля, средняя цена ресурса в группе прибавила 1,37 грн/л и достигла 53,32 грн/л — максимального значения с ноября 2025 года.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Enkorr.

Мировой рынок нефти отреагировал на геополитическую напряженность, в том числе на заявления президента США Дональда Трампа о возможных последствиях отсутствия соглашения с Ираном в ближайшие 10-15 дней.

Также на котировки Brent влияет риск нарушения судоходства в Ормузском проливе, через который проходит около 20% мирового объема нефти. Как следствие, европейские котировки с 17 февраля прибавили $53/т, достигнув показателя $733/т.

Ситуация в регионах:

Восток – самые высокие темпы роста, цена прибавила почти 2 грн/л (до 54,01 грн/л);

Запад и Юг – подорожание на 1,53 и 1,72 грн/л соответственно (до 52,68 грн/л и 51,68 грн/л);

Центр – наименьший рост – 1,38 грн/л (до 53,17 грн/л), благодаря наличию запасов более дешевого ресурса. Так, в Киевской области средняя стоимость составляет 52,62 грн/л, что ниже, чем в Волынской (52,79 грн/л).

Трейдеры сообщают, что дешевые предложения на рынке исчерпаны, а новый ресурс поступает по более высоким ценам. Пока розничные цены на АЗК остаются стабильными, однако минимальный спрэд между оптом и розницей (7,28 грн/л) указывает на скорую коррекцию стоимости на стелах.

Розничные цены на дизель пока не отреагировали на рост оптовых цен. Но, как отметили на рынке, это дело времени.

"Если динамика в группе сохранится, то на следующей неделе сети начнут двигать потолок", - рассказал один из участников рынка.

Аналогичное сокращение маржи в январе этого года уже становилось причиной волны удорожания горючего на АЗС .

Ранее сообщалось, что несмотря на активизацию импорта дизельного топлива в начале месяца, украинский топливный рынок столкнулся с логистическими трудностями из-за морозов и падением оптовых цен вслед за европейскими котировками.