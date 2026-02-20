Вартість дизпалива в Україні досягла максимуму з листопада 2025 року: що вплинуло на ринок

Зростання європейських котирувань на тлі повернення нафти до позначок вище $70/т призвело до підвищення вартості дизельного пального в Україні. Протягом останніх двох днів, 18-20 лютого, середня ціна ресурсу в гурті додала 1,37 грн/л і досягла 53,32 грн/л — максимального значення з листопада 2025 року.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Еnkorr.

Світовий ринок нафти відреагував на геополітичну напруженість, зокрема на заяви президента США Дональда Трампа щодо можливих наслідків відсутності угоди з Іраном протягом найближчих 10-15 днів.

Також на котирування Brent впливає ризик порушення судноплавства в Ормузькій протоці, через яку проходить близько 20% світового обсягу нафти. Як наслідок, європейські котирування з 17 лютого додали $53/т, досягнувши показника $733/т.

Ситуація в регіонах:

Схід — найвищі темпи зростання, ціна додала майже 2 грн/л (до 54,01 грн/л);

Захід та Південь — здорожчання на 1,53 та 1,72 грн/л відповідно (до 52,68 грн/л та 51,68 грн/л);

Центр — найменше зростання — 1,38 грн/л (до 53,17 грн/л), завдяки наявності запасів дешевшого ресурсу. Так, у Київській області середня вартість становить 52,62 грн/л, що нижче, ніж у Волинській (52,79 грн/л).

Трейдери повідомляють, що дешеві пропозиції на ринку вичерпані, а новий ресурс надходить за вищими цінами. Поки що роздрібні ціни на АЗК залишаються стабільними, проте мінімальний спред між гуртом і роздробом (7,28 грн/л) вказує на швидку корекцію вартості на стелах.

Роздрібні ціни на дизель поки не відреагували на зростання гуртових цін. Але, як зазначили на ринку, це діло часу.

"Якщо динаміка в гурті збережеться, то на наступному тижні мережі почнуть рухати стелу", — розповів один із учасників ринку.

Аналогічне скорочення маржі в січні цього року вже ставало причиною хвилі здорожчання пального на АЗС.

Раніше повідомлялося, що попри активізацію імпорту дизельного пального на початку місяця, український паливний ринок зіткнувся з логістичними труднощами через морози та падінням гуртових цін слідом за європейськими котируваннями.