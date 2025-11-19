Запланована подія 2

Почти 6 млн грн штрафа: в Киеве и области разоблачили сеть магазинов детских игрушек на "псевдочках" и неоформленных кадрах

детские игрушки
ДПС разоблачила сеть магазинов детских игрушек в ряде нарушений. / Shutterstock

Государственная налоговая служба (ГНС) разоблачила существенные нарушения в одной из популярных сетей магазинов детских игрушек, функционирующих на территории Киева и области. По результатам проверки сети придется заплатить штраф на сумму почти 6 миллионов гривен.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу ГНСУ.

Применяя рискориентированный подход, налоговики зафиксировали "стандартные схемы уклонения от уплаты налогов": использование "псевдочеков", неоформленных работников и дробления бизнеса. Деятельность торговой сети была организована путем большого количества ФЛП – плательщиков единого налога.

Несмотря на то, что все торговые точки имели зарегистрированные программные РРО (ПРРО), налоговики обнаружили, что покупателям фактически выдавали "документы, имитирующие только настоящие фискальные чеки".

Кроме того, налоговики также зафиксировали ряд других нарушений:

  • использование труда наемных работников без надлежащего оформления трудовых отношений; 
  • отсутствие документов, подтверждающих учет товарных запасов.

О какой именно сети говорится, неизвестно.

"Все фактические проверки сопровождались хронометражем. В тех магазинах, где его проводили, среднедневная выручка выросла до 200%. Результаты проверки подтверждают важность дальнейшего применения рискориентированного подхода, позволяющего выявлять нарушителей и защищать честную конкуренцию на рынке", - отметили в ГНС.

Напомним, в начале ноября сообщалось, что ГНС уменьшило количество фактических проверок бизнеса на 30%, сосредоточившись на анализе рисковых операций.

Автор:
Татьяна Ковальчук