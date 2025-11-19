Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,09

+0,03

EUR

48,79

+0,00

Готівковий курс:

USD

42,19

42,13

EUR

49,07

48,91

20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Майже 6 млн грн штрафу: у Києві та області викрили мережу магазинів дитячих іграшок на "псевдочеках" та неоформлених кадрах

дитячі іграшки
ДПС викрила мережу магазинів дитячих іграшок на низці порушень. / Shutterstock

Державна податкова служба (ДПС) викрила суттєві порушення в одній із популярних мереж магазинів дитячих іграшок, що функціонує на території Києва та області. За результатами перевірки, мережі доведеться сплатити штраф на суму майже 6 мільйонів гривень.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу ДПСУ.

Застосовуючи ризикорієнтований підхід, податківці зафіксували "стандартні схеми ухилення від сплати податків": використання "псевдочеків", неоформлених працівників та дроблення бізнесу. Діяльність торгової мережі була організована через велику кількість ФОП – платників єдиного податку.

Попри те, що всі торгові точки мали зареєстровані програмні РРО (ПРРО), податківці виявили, що покупцям фактично видавали "документи, що лише імітували справжні фіскальні чеки".

Крім того, податківці також зафіксували низку інших порушень: використання праці найманих працівників без належного оформлення трудових відносин; відсутність документів, що підтверджують облік товарних запасів. Про яку саме мережу йдеться, невідомо.

"Усі фактичні перевірки супроводжувалися хронометражем. У тих магазинах, де його проводили, середньоденний виторг зріс до 200 %. Результати перевірки підтверджують важливість подальшого застосування ризикорієнтованого підходу, який дозволяє виявляти порушників та захищати чесну конкуренцію на ринку", — зазнаичли в ДПС.

Нагадаємо, на початку листопада повідомлялося, що ДПС зменшила кількість фактичних перевірок бізнесу на 30%, зосередившись на аналізі ризикових операцій

Автор:
Тетяна Ковальчук