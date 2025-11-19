Майже 6 млн грн штрафу: у Києві та області викрили мережу магазинів дитячих іграшок на "псевдочеках" та неоформлених кадрах

Державна податкова служба (ДПС) викрила суттєві порушення в одній із популярних мереж магазинів дитячих іграшок, що функціонує на території Києва та області. За результатами перевірки, мережі доведеться сплатити штраф на суму майже 6 мільйонів гривень.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу ДПСУ.

Застосовуючи ризикорієнтований підхід, податківці зафіксували "стандартні схеми ухилення від сплати податків": використання "псевдочеків", неоформлених працівників та дроблення бізнесу. Діяльність торгової мережі була організована через велику кількість ФОП – платників єдиного податку.

Попри те, що всі торгові точки мали зареєстровані програмні РРО (ПРРО), податківці виявили, що покупцям фактично видавали "документи, що лише імітували справжні фіскальні чеки".

Крім того, податківці також зафіксували низку інших порушень: використання праці найманих працівників без належного оформлення трудових відносин; відсутність документів, що підтверджують облік товарних запасів. Про яку саме мережу йдеться, невідомо.

"Усі фактичні перевірки супроводжувалися хронометражем. У тих магазинах, де його проводили, середньоденний виторг зріс до 200 %. Результати перевірки підтверджують важливість подальшого застосування ризикорієнтованого підходу, який дозволяє виявляти порушників та захищати чесну конкуренцію на ринку", — зазнаичли в ДПС.

Нагадаємо, на початку листопада повідомлялося, що ДПС зменшила кількість фактичних перевірок бізнесу на 30%, зосередившись на аналізі ризикових операцій