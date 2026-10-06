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Страны ограничивают использование умных очков с камерами: где вводят запреты
Правительства, судебные органы и частные компании по всему миру рассматривают введение ограничений на использование разумных очков. Причиной стало опасение, что подобные устройства, которые приобрели массовую популярность благодаря моделям Ray-Ban от Meta, могут использоваться для тайной фото-, видеосъемки или аудиозаписи людей и конфиденциальных материалов без их ведома.
Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные Reuters.
Издание систематизировало текущие мероприятия и инициативы, внедряемые разными государствами:
- Австралия: в сентябре федеральное правительство заявило о рассмотрении запрета использования смарт-очков с камерами на рабочих местах в государственных учреждениях из-за беспокойства по поводу конфиденциальности и безопасности. Министерство государственной службы Кэти Галлахер обратилось в Комиссию по вопросам государственной службы за рекомендациями о целесообразности запрета и возможных исключениях;
- Великобритания: суды Англии и Уэльса запретили использование смарт-очков Meta из-за ограничений на фото- и видеосъемку в залах заседаний. Кроме того, в августе Ассоциация кинотеатров Великобритании сообщила, что операторы кинотеатров вводят правила для полного запрета или ограничения устройств с камерами;
- Европейский Союз: смарт-очки привлекли внимание европейских регуляторов защиты данных и законодателей: Европейский совет по защите данных заказал отчет об их "социальной приемлемости", а депутат Европарламента Вероника Цифрова Остригонева призвала Европейскую комиссию, которая пока не предлагала специального законодательства по таким гаджетам;
- Норвегия: правительство страны планирует предложить временный запрет на ношение очков с искусственным интеллектом в местах регулярного скопления людей – парках, пляжах, музеях, торговых центрах и на публичных мероприятиях. Также в августе смарт-очки запретили в школах Осло;
- США: единственная судебная система штата Нью-Йорк с 20 июля запретила смарт-очки во всех помещениях судов. Ограничения распространяются как на корректирующие, так и на обычные очки или головные уборы с камерами, микрофонами или другими технологиями, способными записывать видео или аудио. Посетители обязаны сдавать их сотрудникам суда хранение перед входом.
Напомним, ранее сообщалось, что Meta представила карманный гаджет с искусственным интеллектом. Генеральный директор компании Meta Марк Цукерберг представил новый карманный гаджет под названием Meta Charm, разработанный для использования искусственного интеллекта Muse.