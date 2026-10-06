Страны ограничивают использование умных очков с камерами: где вводят запреты

Правительства, судебные органы и частные компании по всему миру рассматривают введение ограничений на использование разумных очков. Причиной стало опасение, что подобные устройства, которые приобрели массовую популярность благодаря моделям Ray-Ban от Meta, могут использоваться для тайной фото-, видеосъемки или аудиозаписи людей и конфиденциальных материалов без их ведома.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные Reuters.

Издание систематизировало текущие мероприятия и инициативы, внедряемые разными государствами:

Австралия: в сентябре федеральное правительство заявило о рассмотрении запрета использования смарт-очков с камерами на рабочих местах в государственных учреждениях из-за беспокойства по поводу конфиденциальности и безопасности. Министерство государственной службы Кэти Галлахер обратилось в Комиссию по вопросам государственной службы за рекомендациями о целесообразности запрета и возможных исключениях;

Великобритания: суды Англии и Уэльса запретили использование смарт-очков Meta из-за ограничений на фото- и видеосъемку в залах заседаний. Кроме того, в августе Ассоциация кинотеатров Великобритании сообщила, что операторы кинотеатров вводят правила для полного запрета или ограничения устройств с камерами;

Европейский Союз: смарт-очки привлекли внимание европейских регуляторов защиты данных и законодателей: Европейский совет по защите данных заказал отчет об их "социальной приемлемости", а депутат Европарламента Вероника Цифрова Остригонева призвала Европейскую комиссию, которая пока не предлагала специального законодательства по таким гаджетам;

Норвегия: правительство страны планирует предложить временный запрет на ношение очков с искусственным интеллектом в местах регулярного скопления людей – парках, пляжах, музеях, торговых центрах и на публичных мероприятиях. Также в августе смарт-очки запретили в школах Осло;