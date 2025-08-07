Запланована подія 2

Стрельба в McDonald's в Черкассах: есть раненый, персонал и посетителей эвакуировали (ФОТО)

Место инцидента. Фото: Общественное Черкассы.

Сегодня в Черкассах произошла стрельба в заведении питания McDonald's, расположенном в центре города на улице Смелянской. Следственно-оперативная группа, спецназовцы и медики находятся по указанному адресу.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на публикацию "Общественное Черкассы".

Предварительно известно, что мужчина с оружием находится внутри помещения. Персонал и посетителей были эвакуированы. Правоохранители просят не приближаться к месту инцидента, движение транспорта возле заведения ограничено.

Около 12:20 медики вывезли из заведения раненого мужчину. В каком он состоянии журналистам пока не комментируют.

В то же время "Интерфакс-Украина" пишет со ссылкой на источники в правоохранительных органах, что мужчина, открывший стрельбу, подстрелил сам себя, был госпитализирован.

"Этот мужчина закрылся в туалете, сам себе нанес ранения. Он госпитализирован", - сообщил собеседник агентства.

Обновлено в 13:25. Полиция официально сообщила о задержании мужчины за стрельбу в заведении питания.

"Мужчина зашел в помещение, произвел несколько выстрелов из оружия, в результате чего сам себя ранил, а после закрылся в туалете. Силами спецподразделения КОРД его задержали, больше никто не пострадал. Пострадавший госпитализирован", - добавили в ведомстве.

По информации правоохранителей, событие произошло около 11:00. Сразу была введена специальная полицейская операция. В течение часа стрелка задержали спецназовцы КОРД. В настоящее время он задержан в процессуальном порядке, медики оказывают ему необходимую помощь.

Напомним, 14 марта в Приморском районе Одессы неизвестный застрелил общественного активиста Демьяна Ганула.

Автор:
Татьяна Ковальчук