Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,61

--0,07

EUR

48,29

+0,19

Готівковий курс:

USD

41,55

41,45

EUR

48,47

48,25

Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Тип
Оновлено Оновлено
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Стрілянина у McDonald's в Черкасах: є поранений, персонал та відвідувачів евакуювали (ФОТО)

стрілянина в Черкасах, швидкі, поліція, люди
Місце інциденту. Фото: Суспільне Черкаси.

Сьогодні у Черкасах сталася стрілянина в закладі харчування McDonald's, який розташований в центрі міста на вулиці Смілянській. Слідчо-оперативна група, спецпризначенці та медики перебувають за вказаною адресою. 

Про це інформує Delo.ua з посиланням на публікацію "Суспільне Черкаси".

Попередньо відомо, що чоловік зі зброєю знаходиться всередині приміщення. Персонал та відвідувачів евакуювали. Правоохоронці просять не наближатися до місця інциденту, рух транспорту біля закладу обмежений.

Фото 2 — Стрілянина у McDonald's в Черкасах: є поранений, персонал та відвідувачів евакуювали (ФОТО)
Фото 3 — Стрілянина у McDonald's в Черкасах: є поранений, персонал та відвідувачів евакуювали (ФОТО)
Фото 4 — Стрілянина у McDonald's в Черкасах: є поранений, персонал та відвідувачів евакуювали (ФОТО)
Фото 5 — Стрілянина у McDonald's в Черкасах: є поранений, персонал та відвідувачів евакуювали (ФОТО)
Фото 6 — Стрілянина у McDonald's в Черкасах: є поранений, персонал та відвідувачів евакуювали (ФОТО)

Близько 12:20 медики вивезли із закладу пораненого чоловіка. У якому він стані, журналістам поки не коментують.

Водночас "Інтерфакс-Україна" пише з посиланням на джерела в правоохоронних органах, що чоловік, який відкрив стрілянину, підстрелив сам себе, його госпіталізовано.

"Цей чоловік закрився в туалеті, сам собі завдав поранення. Його наразі госпіталізовано", - повідомив співрозмовник агентства.

Оновлено о 13:25. Поліція офіційно повідомила про затримання чоловіка за стрілянину у закладі харчування.

"Чоловік зайшов до приміщення, здійснив кілька пострілів зі зброї, унаслідок чого сам себе поранив, а після зачинився у вбиральні. Силами спецпідрозділу КОРД його затримали, більше ніхто не постраждав. Потерпілого госпіталізовано", - додали у відомстві.

За інформацією правоохоронців, подія сталась близько 11:00. Одразу було введено спеціальну поліцейську операцію. Протягом години стрілка затримали спецпризначенці КОРД. Нині він затриманий у процесуальному порядку, медики надають йому необхідну допомогу.

Фото 7 — Стрілянина у McDonald's в Черкасах: є поранений, персонал та відвідувачів евакуювали (ФОТО)
Фото 8 — Стрілянина у McDonald's в Черкасах: є поранений, персонал та відвідувачів евакуювали (ФОТО)
Фото 9 — Стрілянина у McDonald's в Черкасах: є поранений, персонал та відвідувачів евакуювали (ФОТО)
Фото 10 — Стрілянина у McDonald's в Черкасах: є поранений, персонал та відвідувачів евакуювали (ФОТО)
Фото 11 — Стрілянина у McDonald's в Черкасах: є поранений, персонал та відвідувачів евакуювали (ФОТО)

Нагадаємо, 14 березня у Приморському районі Одеси невідомий застрелив громадського активіста Демʼяна Ганула.

Автор:
Тетяна Ковальчук