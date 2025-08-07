Стрілянина у McDonald's в Черкасах: є поранений, персонал та відвідувачів евакуювали (ФОТО)

Сьогодні у Черкасах сталася стрілянина в закладі харчування McDonald's, який розташований в центрі міста на вулиці Смілянській. Слідчо-оперативна група, спецпризначенці та медики перебувають за вказаною адресою.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на публікацію "Суспільне Черкаси".

Попередньо відомо, що чоловік зі зброєю знаходиться всередині приміщення. Персонал та відвідувачів евакуювали. Правоохоронці просять не наближатися до місця інциденту, рух транспорту біля закладу обмежений.

Близько 12:20 медики вивезли із закладу пораненого чоловіка. У якому він стані, журналістам поки не коментують.

Водночас "Інтерфакс-Україна" пише з посиланням на джерела в правоохоронних органах, що чоловік, який відкрив стрілянину, підстрелив сам себе, його госпіталізовано.

"Цей чоловік закрився в туалеті, сам собі завдав поранення. Його наразі госпіталізовано", - повідомив співрозмовник агентства.

Оновлено о 13:25. Поліція офіційно повідомила про затримання чоловіка за стрілянину у закладі харчування.

"Чоловік зайшов до приміщення, здійснив кілька пострілів зі зброї, унаслідок чого сам себе поранив, а після зачинився у вбиральні. Силами спецпідрозділу КОРД його затримали, більше ніхто не постраждав. Потерпілого госпіталізовано", - додали у відомстві.

За інформацією правоохоронців, подія сталась близько 11:00. Одразу було введено спеціальну поліцейську операцію. Протягом години стрілка затримали спецпризначенці КОРД. Нині він затриманий у процесуальному порядку, медики надають йому необхідну допомогу.

Нагадаємо, 14 березня у Приморському районі Одеси невідомий застрелив громадського активіста Демʼяна Ганула.