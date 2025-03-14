В Одесі застрелили активіста Дем’яна Ганула: поліція каже про замовне вбивство

Сьогодні вранці, 14 березня, у Приморському районі Одеси невідомий застрелив громадського активіста Демʼяна Ганула. Нападник вистрілив у чоловіка близько 10:30, після чого втік з місця злочину.

Як забезпечити розвиток і стійкість компаній: досвід TERWIN, NOVUS, Arcelor Mittal, СК ІНГО та 40 інших провідних топменеджерів та державних діячів. 11 квітня на Business Wisdom Summit дізнайтесь, як бізнесу адаптуватися до нових регуляторних вимог, реагувати на зміни та залучати інвестиції у нинішніх умовах. Реальні кейси від лідерів українського бізнесу. Забронювати участь

Про це повідомили у Нацполіції.

Наразі правоохоронці вживають заходів щодо його затримання.

"Подію кваліфіковано як умисне вбивство, вчинене на замовлення. Слідчі, криміналісти, оперативники продовжують працювати на місці події", - йдеться в повідомленні поліції.

Ганула застрелили двома пострілами

У мережі поширили відео моменту вбивства Ганула. На кадрах видно, як активіст лежить поранений на землі. Нападник підходить до нього і стріляє прямо в голову.

Як повідомляє "Думська" з посилання на свої джерела, Дем'яна Ганула застрелили із пістолета ТТ. Перед другим, контрольним пострілом, у стрільця заїло затвор. Тому дістав новий патрон і зробив контрольний. На місці копи знайшли гільзи і патрон. Видання також пише, що затримано водія таксі, який підвозив імовірного вбивцю Ганула до місця події.

Для розслідування резонансного вбивства до Одеси направили слідчо-оперативну групу та криміналістів Центрального апарату Національної поліції на чолі з головою Нацполіції Іваном Вигівським. За його словами, у слідства вже є конкретні зачіпки щодо особи стрільця.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко заявив, що бере розслідування під особистий контроль. За його словами, сформована слідчо-оперативна група з кращих фахівців уже вирушила до Одеси. Крім того, до міста направили полк Національної поліції.

Також Клименко наголосив, що інформація про те, що нападник був одягнений у військову форму, не відповідає дійсності.

Поліція також просить допомогти з розшуком чоловіка, причетного до вбивства активіста Ганула.

Що відомо про загиблого активіста Дем’яна Ганула

Дем’ян Ганул – громадський діяч, волонтер, блогер та екоактивіст, народився у 1993 році в Кіровоградській області. Він був засновником і керівником громадської організації "Вуличний фронт", брав активну участь у Революції Гідності та протистояв сепаратистським рухам в Одесі. У 2014-2016 роках очолював силовий блок "Правого Сектору" в Одесі.

Ганул брав участь у численних громадських ініціативах, зокрема у боротьбі із закриттям незаконних наркоточок, протестах проти забудови Літнього театру та узбережжя Чорного моря, патріотичних маршах та "сміттєвих люстраціях".

Дем’ян Ганул був відомий своєю активною громадською позицією та боротьбою за справедливість.

У 2020 році балотувався в Одеську міську раду від партії "Національний корпус", проте партія не подолала 5% бар'єр.

З початком повномасштабного вторгнення РФ займався волонтерською діяльністю, допомагав Збройним силам України.

За даними ЗМІ, Ганул неодноразово зазнавав нападів. У 2020 році невідомі обстріляли автомобіль, в якому він перебував. Нападники стріляли з двох автомобілів – Toyota RAV4 з київськими номерами та Mercedes на єврономерах. Тоді активіст не постраждав.

У травні 2023 року Ганула жорстоко побили в Одесі. За його словами, напад організував чоловік, який у 2018 році нібито замовив напад на іншого активіста – Сергія Стерненка. Ганул розповідав, що перед побиттям отримав дзвінок від знайомого, який попросив передати його контакт військовим. Пізніше з ним зв’язався невідомий чоловік і запросив на зустріч у кав'ярню. Біля входу активіст помітив камуфльований пікап. Усередині на нього напали троє чоловіків, які розпитували про автомобілі для військових.



