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В Одессе застрелили активиста Демьяна Ганула: полиция говорит о заказном убийстве
Сегодня утром, 14 марта, в Приморском районе Одессы неизвестный застрелил общественного активиста Демьяна Ганула. Нападающий выстрелил в мужчину около 10:30, после чего скрылся с места преступления.
Об этом сообщили в Нацполиции.
В настоящее время правоохранители принимают меры по его задержанию.
"Событие квалифицировано как умышленное убийство, совершенное по заказу. Следователи, криминалисты, оперативники продолжают работать на месте происшествия", — говорится в сообщении полиции.
Ганула застрелили двумя выстрелами
В сети распространили видео момента убийства Ганула. На кадрах видно, как активист лежит раненый на земле. Нападающий подходит к нему и стреляет прямо в голову.
Как сообщает "Думская" со ссылкой на свои источники, Демьяна Ганула застрелили из пистолета ТТ. Перед вторым, контрольным, выстрелом у стрелка заел затвор. Поэтому он достал новый патрон и сделал контрольный. На месте полицейские обнаружили гильзы и патрон. Издание также пишет, что задержан водитель такси, который подвозил вероятного убийцу Ганула к месту происшествия.
Для расследования резонансного убийства в Одессу направили следственно-оперативную группу и криминалистов Центрального аппарата Национальной полиции во главе с главой Нацполиции Иваном Выговским. По его словам, у следствия уже есть конкретные зацепки в отношении личности стрелка.
Министр внутренних дел Игорь Клименко заявил, что берет расследование под личный контроль. По его словам, сформированная следственно-оперативная группа из лучших специалистов уже отправилась в Одессу. Кроме того, в город направили полк Национальной полиции.
Также Клименко подчеркнул, что информация о том, что нападавший был одет в военную форму, не соответствует действительности.
Полиция также просит помочь с розыском мужчины, причастного к убийству активиста Ганула.
Что известно о погибшем активисте Демьяне Ганули
Демьян Ганул – общественный деятель, волонтер, блогер и экоактивист, родился в 1993 году в Кировоградской области. Он был основателем и руководителем общественной организации "Вуличний фронт", активно участвовал в Революции Достоинства и противостоял сепаратистским движениям в Одессе. В 2014-2016 годах возглавлял силовой блок "Правого сектора" в Одессе.
Ганул принимал участие в многочисленных общественных инициативах, в том числе в борьбе с закрытием незаконных наркоточек, протестах против застройки Летнего театра и побережья Черного моря, патриотических маршах и "мусорных люстрациях".
Демьян Ганул был известен своей активной общественной позицией и борьбой за справедливость.
В 2020 году баллотировался в Одесский городской совет от партии "Национальный корпус", однако партия не преодолела 5%-ный барьер.
С началом полномасштабного вторжения РФ занимался волонтерской деятельностью, помогал Вооруженным силам Украины.
По данным СМИ, Ганул неоднократно подвергался нападениям. В 2020 году неизвестные обстреляли автомобиль, в котором он находился. Нападавшие стреляли из двух автомобилей – Toyota RAV4 с киевскими номерами и Mercedes на еврономерах. Тогда активист не пострадал.
В мае 2023 года Ганула жестоко избили в Одессе. По его словам, нападение организовал мужчина, который в 2018 году якобы заказал нападение на другого активиста – Сергея Стерненко. Ганул рассказывал, что перед избиением получил звонок от знакомого, попросившего передать его контакт военным. Позже с ним связался неизвестный мужчина и пригласил на встречу в кафе. У входа активист заметил камуфлированный пикап. Внутри на него напали трое мужчин, которые расспрашивали об автомобилях для военных.