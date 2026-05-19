Суд отклонил иск Илона Маска против OpenAI: в чем суть конфликта

Суд присяжных в Окленде, Калифорния, отклонил судебный иск основателя Tesla Илона Маска к руководству ШИ-компании OpenAI.

Суд пришел к выводу, что Илон Маск слишком долго медлил с подачей судебного иска против OpenAI и ее руководства.

После продолжавшегося около 90 минут обсуждения присяжные определили, что иск запрещен сроком давности.

Сущность конфликта и позиция сторон

Илон Маск участвовал в создании и финансировании OpenAI на ранних этапах деятельности, пожертвовав компании 38 миллионов долларов.

В феврале 2024 года он обратился в суд с иском против генерального директора Сэма Альтмана, президента Грега Брокмана и самой OpenAI. Маск утверждал, что руководители присвоили благотворительную организацию и несправедливо обогатились после перехода в структуру, включающую коммерческое подразделение.

Во время судебных слушаний в начале месяца Маск назвал себя дураком за то, что предоставил бесплатное финансирование для создания этого стартапа.

Со своей стороны, адвокаты OpenAI настаивали, что миссия компании не изменилась и ею до сих пор руководит совет некоммерческого фонда. Они отмечали, что Маск ждал с подачей иска, пока не создал свою конкурирующую компанию в сфере искусственного интеллекта под названием xAI.

Присяжные поддержали эту позицию, установив, что истец знал об оспариваемых действиях руководства OpenAI еще в 2021 году. После объявления вердикта адвокат OpenAI Уильям Савитт назвал иск попыткой саботировать конкурента и подтвердил приверженность компании некоммерческой миссии.

Требования истца

В рамках иска Маск потребовал обязать OpenAI вернуть более 130 миллиардов долларов ее некоммерческому подразделению, устранить Сэма Альтмана и Грега Брокмана с руководящих должностей, а также отменить корпоративную реструктуризацию.

Защита OpenAI предоставила доказательства того, что пожертвования Маска не сопровождались обязательствами сохранять исключительно некоммерческий статус.

По словам адвокатов, Маск в прошлом сам настаивал на создании коммерческой структуры для конкуренции с Google, пытался получить над ней контроль и покинул компанию после неудачи.

Судебное разбирательство угрожал планам OpenAI по проведению масштабного первичного публичного размещения акций (IPO), поэтому решение суда стало важной победой для разработчика ChatGPT. Во время процесса показания давали соучредитель OpenAI Илья Суцкевер и руководитель компаний Маска Шивон Зилис.

Напомним, корпорация Microsoft ставила целью получить 92 млрд долларов дохода от своих ранних вложений у разработчика ChatGPT. Эти планы были раскрыты в рамках судебного процесса в Окленде, где рассматривался иск Илона Маска против OpenAI и Microsoft. Бизнесмен утверждал, что Сэм Альтман и Грег Брокман нарушили первоначальную миссию OpenAI как неприбыльной организации. По его мнению, Microsoft способствовала этому превращению ради собственной выгоды.