Суд відхилив позов Ілона Маска проти OpenAI: у чому суть конфлікту

Суд присяжних в Окленді, Каліфорнія, відхилив судовий позов засновника Tesla Ілона Маска до керівництва ШІ-компанії OpenAI.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє телеканал CNN.

Суд дійшов висновку, що Ілон Маск занадто довго зволікав із поданням судового позову проти компанії OpenAI та її керівництва.

Після обговорення, яке тривало близько 90 хвилин, присяжні визначили, що позов заборонений строком давності.

Суть конфлікту та позиція сторін

Ілон Маск брав участь у заснуванні та фінансуванні OpenAI на ранніх етапах діяльності, пожертвувавши компанії 38 мільйонів доларів.

У лютому 2024 року він звернувся до суду з позовом проти генерального директора Сема Альтмана, президента Грега Брокмана та самої OpenAI. Маск стверджував, що керівники привласнили благодійну організацію та несправедливо збагатилися після переходу до структури, яка включає комерційний підрозділ.

Під час судових слухань на початку місяця Маск назвав себе дурнем за те, що надав безкоштовне фінансування для створення цього стартапу.

Зі свого боку адвокати OpenAI наполягали, що місія компанії не змінилася і нею досі керує рада некомерційного фонду. Вони зазначали, що Маск чекав із поданням позову, поки не створив власну конкуруючу компанію у сфері штучного інтелекту під назвою xAI.

Присяжні підтримали цю позицію, встановивши, що позивач знав про оскаржувані дії керівництва OpenAI ще у 2021 році. Після оголошення вердикту адвокат OpenAI Вільям Савітт назвав позов спробою саботувати конкурента та підтвердив відданість компанії некомерційній місії.

Вимоги позивача

У межах позову Маск вимагав зобов'язати OpenAI повернути понад 130 мільярдів доларів її некомерційному підрозділу, усунути Сема Альтмана та Грега Брокмана з керівних посад, а також скасувати корпоративну реструктуризацію.

Захист OpenAI надав докази того, що пожертви Маска не супроводжувалися зобов'язаннями зберігати виключно некомерційний статус.

За словами адвокатів, Маск у минулому сам наполягав на створенні комерційної структури для конкуренції з Google, намагався отримати над нею контроль і залишив компанію після невдачі.

Судовий розгляд загрожував планам OpenAI щодо проведення масштабного первинного публічного розміщення акцій (IPO), тому рішення суду стало важливою перемогою для розробника ChatGPT. Під час процесу свідчення давали співзасновник OpenAI Ілля Суцкевер та керівниця компаній Маска Шивон Зіліс.

Нагадаємо, корпорація Microsoft ставила за мету отримати 92 млрд доларів доходу від своїх ранніх вкладень у розробника ChatGPT. Ці плани було розкрито в межах судового процесу в Окленді, де розглядався позов Ілона Маска проти OpenAI та Microsoft. Бізнесмен стверджував, що Сем Альтман та Грег Брокман порушили початкову місію OpenAI як неприбуткової організації. На його думку, Microsoft сприяла цьому перетворенню заради власної вигоди.