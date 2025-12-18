Суд подтвердил законность жилой застройки возле взлетной полосы аэропорта Львова: что известно

Апелляционный суд официально подтвердил законность решений Сокольнического сельского совета, закрыв производство по иску Львовского городского совета о законности генерального плана общества, которым предусмотрено строительство жилых домов возле взлетной полосы львовского аэропорта

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил глава Сокольнического сельского совета Тарас Сулимко

По его словам, соответствующее судебное решение публичное и подтверждает завершение рассмотрения дела.

"Апелляционный суд официально подтвердил законность решений Сокольнического сельского совета, закрыв производство по иску Львовского городского совета. Это окончательно опровергает все спекуляции вокруг законности генерального плана общества", - отметил Сулимко.

Он убеждает, что дальнейшее развитие Сокольников не создает никаких угроз функционированию аэропорта и осуществляется с учетом всех действующих ограничений.

Комментируя сообщения о возможных дальнейших судебных процессах, Сулимко подчеркнул, что Сокольническая община готова последовательно отстаивать свои интересы исключительно правовым и открытым способом.

"Мы готовы защищать интересы общины в судах и дальше, действуя законно и прозрачно. Сокольническая община уверенно двигается по пути развития в соответствии с действующим законодательством", — подытожил он.

Недавно заместитель городского головы Львова по градостроительству Любомир Зубач обнародовал планы масштабной жилой застройки Сокольников, примыкающие к взлетной полосе львовского аэропорта. Чиновник назвал эти проекты опасными как для аэропорта, так и для жителей общины.

Львовский аэропорт под угрозой из-за развития села

Напомним, ранее горсовет Львова выступил против утверждения нового генплана Сокольников, заявив, что его приняли с нарушениями, а строительство жилых кварталов на территории общей площадью более 50 га возле Львова приведут к транспортному коллапсу и создадут потенциальные угрозы функционированию аэропорта.

Поэтому городской голова Львова Андрей Садовый обратился к генпрокурору с просьбой расследовать законность действий Сокольнического сельсовета.

Администрация международного аэропорта "Львов" имени Даниила Галицкого обеспокоена обновленным генеральным планом села Сокольники в пригороде Львова вплотную к взлетной полосе и заявила о угрозу функционирования предприятия через застройку

Утвержденный генеральный план предлагает размещение кварталов многоквартирной жилой застройки площадью более 50 га с будущим населением около 14 тыс. жителей непосредственно в зоне шумового влияния аэропорта.

Администрация аэропорта заявила, что план развития территории возле аэродрома, предложенный сельским советом Сокольников, имеет потенциальную угрозу для стабильной работы и может привести к закрытию аэропорта во Львове.

Аэропорт во Львове, который имеет два терминала и до войны мог обслуживать до 3,000 пассажиров в час, рассматривают в первую очередь для возобновления авиасообщения.

Но конкретные сроки никто из чиновников не называет, ведь это также зависит от решений международных партнеров, независимых регуляторов, страховых компаний. Кроме того, Украина должна обеспечить физическую безопасность полетов.