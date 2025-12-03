Запланована подія 2

Львовские власти бьют тревогу из-за застройки территории возле аэропорта

Аэропорт Львов
Аэропорт "Львов" имени короля Даниила Галицкого (LWO). Фото: facebook.com/lvivinternationalairport

Заместитель городского головы Львова по градостроительству Любомир Зубач обнародовал планы масштабной жилой застройки Сокольников, граничащих со взлетной полосой львовского аэропорта. Чиновник назвал эти проекты опасными как для аэропорта, так и для жителей общины.

Как пишет Delo.ua, об этом Зубач сообщил на своей странице в Фейсбуке.

"Полный трэш"

Зубач обнародовал планы застройки Сокольническим сельским советом территории площадью 72,2 га, что вплотную к международному аэропорту "Львов" имени Даниила Галицкого.

По словам чиновника, на самом деле застройщики в Сокольниках превосходят даже декларируемое в обновленном Генплане.

Местные жители предоставили визуализацию застройки, согласно которым планируется возвести более 1 млн кв. м недвижимости на участке площадью 72,2 га. 847 тыс. кв. м – это жилые площади.

Фото 2 — Львовские власти бьют тревогу из-за застройки территории возле аэропорта
Фото: facebook.com/LubomyrZubach

Общая площадь будущего жилья, по представленным материалам, может достичь почти одного миллиона квадратных метров.

"Ну что я скажу: это, друзья, полный трэш. И это мы еще не видели проектировок на остальные запланированные под застройку гектары в Сокольниках", — прокомментировал Зубач.

Во Львовском горсовете отмечают, что застройка приаэродромных участков жильем – очень плохая перспектива для всех: аэропорта, города и самих Сокольников, которые хотят превратить в резервацию, из которой даже физически не смогут уехать.

Львовский аэропорт под угрозой из-за развития села

Напомним, ранее горсовет Львова выступил против утверждения нового генплана Сокольников, заявив, что его приняли с нарушениями, а строительство жилых кварталов на территории общей площадью более 50 га возле Львова приведут к транспортному коллапсу и создадут потенциальные угрозы функционированию аэропорта.

Поэтому городской голова Львова Андрей Садовый   обратился   к генпрокурору с просьбой расследовать законность действий Сокольнического сельсовета.

Администрация международного аэропорта "Львов" имени Даниила Галицкого обеспокоена обновленным генеральным планом села Сокольники в пригороде Львова вплотную к взлетной полосе и заявила о   угрозу функционирования   предприятия через застройку

Утвержденный генеральный план предлагает размещение кварталов многоквартирной жилой застройки площадью более 50 га с будущим населением около 14 тыс. жителей непосредственно в зоне шумового влияния аэропорта.

Администрация аэропорта заявила, что план развития территории возле аэродрома, предложенный сельским советом Сокольников, имеет потенциальную угрозу для стабильной работы и может привести к закрытию аэропорта во Львове.

Аэропорт во Львове, который имеет два терминала и до войны мог обслуживать до 3,000 пассажиров в час, рассматривают в первую очередь для возобновления авиасообщения.

Но конкретные сроки никто из чиновников не называет, ведь это также зависит от решений международных партнеров, независимых регуляторов, страховых компаний. Кроме того, Украина должна обеспечить физическую безопасность полетов.

Автор:
Светлана Манько