Львівська влада б’є на сполох через забудову території біля аеропорту

Заступник міського голови Львова з містобудування Любомир Зубач оприлюднив плани масштабної житлової забудови Сокільників, що межують зі злітною смугою львівського аеропорту. Посадовець назвав ці проєкти небезпечними як для аеропорту, так і для жителів громади.

Як пише Delo.ua, про це Зубач повідомив на своїй сторінці у Фейсбуці.

"Повний треш"

Зубач оприлюднив плани забудови Сокільницькою сільською радою території площею 72,2 га, що впритул до міжнародного аеропорту "Львів" імені Данила Галицького.

За словами посадовця, насправді забудовницькі плани у Сокільниках перевершують навіть деклароване в оновленому Генплані.

Місцеві мешканці надали візуалізації забудови, згідно з якими планується звести понад 1 млн кв. м нерухомості на ділянці площею 72,2 га. 847 тис. кв. м — це житлові площі.

Загальна площа майбутнього житла, за представленими матеріалами, може сягнути майже одного мільйона квадратних метрів.

"Ну що я скажу: це, друзі, повний треш. І це ми ще не бачили проєктувань на решту запланованих під забудову гектарів у Сокільниках", — прокоментував Зубач.

У Львівській міськраді наголошують, що забудова приаеродромних ділянок житлом – дуже погана перспектива для всіх: аеропорту, міста та й самих Сокільників, які хочуть перетворити на резервацію, з якої навіть фізично не зможуть виїхати.

Львівський аеропорт під загрозою через розбудову села

Нагадаємо, раніше міськрада Львова виступила проти затвердження нового генплану Сокільників, заявивши, що його ухвалили з порушеннями, а будівництво житлових кварталів на території загальною площею понад 50 га біля Львова призведуть до транспортного колапсу й створять потенційні загрози для функціонування аеропорту.

Через це міський голова Львова Андрій Садовий звернувся до генпрокурора з проханням розслідувати законність дій Сокільницької сільради.

Адміністрація міжнародного аеропорту "Львів" імені Данила Галицького занепокоєна оновленим генеральним планом села Сокільники у передмісті Львова впритул до злітної смуги і заявила про загрозу функціонування підприємства через забудову.

Зокрема, затверджений генеральний план пропонує розміщення кварталів багатоквартирної житлової забудови площею більше 50 га із майбутнім населенням близько 14 тис. мешканців безпосередньо в зоні шумового впливу аеропорту.

Адміністрація летовища заявила, що план розвитку території біля аеродрому, який запропонувала сільська рада Сокільників, має потенційну загрозу для стабільної роботи і може призвести до закриття аеропорту у Львові.

Аеропорт у Львові, який має два термінали та до війни міг обслуговувати до 3,000 пасажирів на годину, розглядають у першу чергу для відновлення авіасполучення.

Але конкретні терміни ніхто з високопосадовців не називає, адже це також залежить від рішень міжнародних партнерів, незалежних регуляторів, страхових компаній. Крім того, Україна має забезпечити фізичну безпеку польотів.