Суд підтвердив законність житлової забудови біля злітної смуги аеропорту Львова: що відомо

Апеляційний суд офіційно підтвердив законність рішень Сокільницької сільської ради, закривши провадження за позовом Львівської міської ради щодо законності генерального плану громади, яким передбачено будівництво житлових будинків біля злітної смуги львівського аеропорту

Як пише Delo.ua, про це повідомив голова Сокільницької сільської ради Тарас Сулимко

За його словами, відповідне судове рішення є публічним і підтверджує завершення розгляду справи.

"Апеляційний суд офіційно підтвердив законність рішень Сокільницької сільської ради, закривши провадження за позовом Львівської міської ради. Це остаточно спростовує всі спекуляції навколо законності генерального плану громади", — зазначив Сулимко.

Він переконує, що подальший розвиток Сокільників не створює жодних загроз для функціонування аеропорту та здійснюється з урахуванням усіх чинних обмежень.

Коментуючи повідомлення про можливі подальші судові процеси, Сулимко підкреслив, що Сокільницька громада готова послідовно відстоювати свої інтереси виключно у правовий та відкритий спосіб.

"Ми готові захищати інтереси громади в судах і надалі, діючи законно та прозоро. Сокільницька громада впевнено рухається шляхом розвитку відповідно до чинного законодавства", — підсумував він.

Нещодавно заступник міського голови Львова з містобудування Любомир Зубач оприлюднив плани масштабної житлової забудови Сокільників, що межують зі злітною смугою львівського аеропорту. Посадовець назвав ці проєкти небезпечними як для аеропорту, так і для жителів громади.

Львівський аеропорт під загрозою через розбудову села

Нагадаємо, раніше міськрада Львова виступила проти затвердження нового генплану Сокільників, заявивши, що його ухвалили з порушеннями, а будівництво житлових кварталів на території загальною площею понад 50 га біля Львова призведуть до транспортного колапсу й створять потенційні загрози для функціонування аеропорту.

Через це міський голова Львова Андрій Садовий звернувся до генпрокурора з проханням розслідувати законність дій Сокільницької сільради.

Адміністрація міжнародного аеропорту "Львів" імені Данила Галицького занепокоєна оновленим генеральним планом села Сокільники у передмісті Львова впритул до злітної смуги і заявила про загрозу функціонування підприємства через забудову.

Зокрема, затверджений генеральний план пропонує розміщення кварталів багатоквартирної житлової забудови площею більше 50 га із майбутнім населенням близько 14 тис. мешканців безпосередньо в зоні шумового впливу аеропорту.

Адміністрація летовища заявила, що план розвитку території біля аеродрому, який запропонувала сільська рада Сокільників, має потенційну загрозу для стабільної роботи і може призвести до закриття аеропорту у Львові.

Аеропорт у Львові, який має два термінали та до війни міг обслуговувати до 3,000 пасажирів на годину, розглядають у першу чергу для відновлення авіасполучення.

Але конкретні терміни ніхто з високопосадовців не називає, адже це також залежить від рішень міжнародних партнерів, незалежних регуляторів, страхових компаній. Крім того, Україна має забезпечити фізичну безпеку польотів.