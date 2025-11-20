Запланована подія 2

Новости
Дата публикации
Читати українською

Суд признал противоправным увольнение Плачкова из Госатомрегулирования в 2021 году

Административный суд удовлетворил апелляционную жалобу Григория Плачкова о его восстановлении в должности Председателя Государственной инспекции ядерного регулирования Украины (Госатомрегулирования).

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил сам Плачков, передает ExPro.

Суд признал противоправным и отменил распоряжение Кабинета Министров Украины об увольнении Григория Плачкова, а также соответствующий приказ.

Согласно постановлению суда:

  • Григорий Плачков должен быть восстановлен в должности Председателя Государственной инспекции ядерного регулирования Украины.
  • В его пользу должен быть взыскан средний заработок за время вынужденного прогула в размере 4,8 млн. грн.

Плачков отметил, что основанием для увольнения стала оценка служебной деятельности, инициированная предыдущим Министром энергетики на основании личного конфликта.

Эта оценка была проведена с грубыми нарушениями установленного законодательством порядка: без ознакомления с предложениями по оценке работы, лицом, не имеющим на это полномочий, и без проведения необходимого оценочного собеседования.

Увольнение Плачкова

Кабинет министров 15 декабря 2021 года уволил Григория Плачкова с должности главы Государственной инспекции ядерного регулирования Украины.

Тогда министр энергетики Герман Галущенко выразил от имени министерства негативную оценку работы Плачкова из-за затягивания процесса выдачи лицензии для Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива, препятствования сотрудничеству со стратегическими партнерами.

Напомним, в среду, 19 ноября, Верховная Рада Украины приняла решение об увольнении министра юстиции Германа Галущенко и министерки энергетики Светланы Гринчук на фоне коррупционного скандала в сфере энергетики

Автор:
Татьяна Бессараб