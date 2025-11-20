Суд визнав протиправним звільнення Плачкова з Держатомрегулювання у 2021 році

Адміністративний суд задовольнив апеляційну скаргу Григорія Плачкова щодо його поновлення на посаді Голови Державної інспекції ядерного регулювання України (Держатомрегулювання).

Як пише Delo.ua, про це повідомив сам Плачков, передає ExPro.

Суд визнав протиправним та скасував розпорядження Кабінету Міністрів України про звільнення Григорія Плачкова, а також відповідний наказ.

Згідно з постановою суду:

Григорій Плачков має бути поновлений на посаді Голови Державної інспекції ядерного регулювання України.

На його користь має бути стягнутий середній заробіток за час вимушеного прогулу у розмірі 4,8 млн грн.

Плачков зазначив, що підставою для звільнення стало оцінювання службової діяльності, ініційоване попереднім Міністром енергетики на підставі особистого конфлікту.

Це оцінювання було проведене з грубими порушеннями встановленого законодавством порядку: без ознайомлення з пропозиціями щодо оцінювання роботи, особою, яка не мала на це повноважень, та без проведення необхідної оціночної співбесіди.

Звільнення Плачкова

Кабінет міністрів 15 грудня 2021 року звільнив Григорія Плачкова з посади голови Державної інспекції ядерного регулювання України.

Тоді міністр енергетики Герман Галущенко висловив від імені міністерства негативну оцінку роботи Плачкова через затягування процесу видачі ліцензії для Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива, перешкоджання для співпраці із стратегічними партнерами.

Нагадаємо, у середу, 19 листопада, Верховна Рада України ухвалила рішення про звільнення міністра юстиції Германа Галущенка та міністерки енергетики Світлани Гринчук на тлі корупційного скандалу у сфері енергетики