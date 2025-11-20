Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,09

+0,00

EUR

48,74

--0,05

Готівковий курс:

USD

42,26

42,20

EUR

49,00

48,80

20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Суд визнав протиправним звільнення Плачкова з Держатомрегулювання у 2021 році

Григорій Плачков
Суд поновив Григорія Плачкова на посаді / iclub.energy

Адміністративний суд задовольнив апеляційну скаргу Григорія Плачкова щодо його поновлення на посаді Голови Державної інспекції ядерного регулювання України (Держатомрегулювання).

Як пише Delo.ua, про це повідомив сам Плачков, передає ExPro. 

Суд визнав протиправним та скасував розпорядження Кабінету Міністрів України про звільнення Григорія Плачкова, а також відповідний наказ.

Згідно з постановою суду:

  • Григорій Плачков має бути поновлений на посаді Голови Державної інспекції ядерного регулювання України.
  • На його користь має бути стягнутий середній заробіток за час вимушеного прогулу у розмірі 4,8 млн грн.

Плачков зазначив, що підставою для звільнення стало оцінювання службової діяльності, ініційоване попереднім Міністром енергетики на підставі особистого конфлікту.

Це оцінювання було проведене з грубими порушеннями встановленого законодавством порядку: без ознайомлення з пропозиціями щодо оцінювання роботи, особою, яка не мала на це повноважень, та без проведення необхідної оціночної співбесіди.  

Фото 2 — Суд визнав протиправним звільнення Плачкова з Держатомрегулювання у 2021 році
Фото 3 — Суд визнав протиправним звільнення Плачкова з Держатомрегулювання у 2021 році

Звільнення Плачкова

Кабінет міністрів 15 грудня 2021 року звільнив Григорія Плачкова з посади голови Державної інспекції ядерного регулювання України.

Тоді міністр енергетики Герман Галущенко висловив від імені міністерства негативну оцінку роботи Плачкова через затягування процесу видачі ліцензії для Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива, перешкоджання для співпраці із стратегічними партнерами. 

 Нагадаємо, у середу, 19 листопада, Верховна Рада України ухвалила рішення про звільнення міністра юстиції Германа Галущенка та міністерки енергетики Світлани Гринчук на тлі корупційного скандалу у сфері енергетики

Автор:
Тетяна Бесараб