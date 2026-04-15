Суд разрешил взыскание с кипрской Versala €1,67 млн в пользу Никопольского завода

Киевский апелляционный суд поддержал решение международного арбитража и разрешил взыскание с кипрской компании Versala Ltd €1,67 млн в пользу ЧАО "Никопольский завод ферросплавов" (НЗФ).

Суд поддержал арбитраж

Киевский апелляционный суд удовлетворил иск ЧАО "Никопольский завод ферросплавов" (НЗФ) и поддержал решение Международного коммерческого арбитражного суда при ТПП о взыскании с кипрской компании Versala Ltd €1,67 млн задолженности за поставленный товар.

Согласно материалам дела, в декабре 2025 года НЗФ обратился в суд с заявлением о признании и предоставлении разрешения на исполнение арбитражного решения от 20 октября 2025 года.

6 апреля 2026 г. суд рассмотрел дело в открытом заседании и удовлетворил заявление предприятия, предоставив разрешение на принудительное исполнение решения арбитража. Общая сумма взыскания с учетом арбитражных расходов составляет 1,67 млн. евро.

Суд также выдал исполнительное письмо. Решение может быть обжаловано в Верховный Суд в течение 30 дней с момента его провозглашения.

Компания Versala Ltd зарегистрирована 10 августа 2006 года на Кипре (Лимасол) как общество с ограниченной ответственностью. Она специализируется на торговле нефтью и нефтепродуктами, а также оказывает логистические услуги, в частности, перевалку, фрахт и экспедирование грузов.

ЧАО "Никопольский завод ферросплавов" (НЗФ) является крупнейшим в Украине производителем силико- и ферромарганца. При стабильной работе предприятие ежемесячно производит около 55–60 тыс. тонн ферросплавов.

По состоянию на четвертый квартал 2025 года, по данным НГУ, среди акционеров компании Sofalon Investments Limited (15,503%), Dolemia Consulting Ltd. (15,7056%), Treelon Investments Limited (15,1013%), Rougella Properties Ltd. (9,6904 %), Sonerio Holdings Ltd. (9,2158%) и Manjalom Limited (5,8824%) – все компании зарегистрированы на Кипре.

Уставный капитал ЧАО "НЗФ" составляет 418,915 млн. грн. Контроль над предприятием осуществляют группы EastOne и Приват, сформированные в Днепре; EastOne была создана в 2007 году после реструктуризации группы "Интерпайп".

Автор:
Ольга Опенько
