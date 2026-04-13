Суд взыскал с компании Боголюбова и Миндича более 17 млн грн в пользу НЗФ: детали решения

Хозяйственный суд Днепропетровской области удовлетворил иск ООО "Никопольский завод ферросплавов" (НЗФ) к ООО "Кварцит ДМ" по взысканию задолженности по договору подряда.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует "Интерфакс-Украина".

Согласно материалам дела №904/7423/25, копии которых получило агентство, суд решением от 19 марта текущего года постановил взыскать с ответчика 17 млн 271,408 тыс. грн.

Причиной обращения НЗФ в суд стало ненадлежащее исполнение ответчиком условий договора генерального подряда №1905621, заключенного еще 27 сентября 2019 года. ООО "Кварцит ДМ" не произвело полной и своевременной оплаты за выполненные работы.

"Кварцит ДМ"

Согласно данным YouControl, ООО "Кварцит ДМ" основано в феврале 1999 года. Основной вид деятельности – добыча других полезных ископаемых и разработка карьеров.

Компании "Веспаренто Лимитед" принадлежит 24% доля ООО, "Дион Трейдинг Лтд." – 23%, "Релиш Холдингс Лтд." – 22%, "Хайперион Холдингс Лтд." (все – Маршалловы острова) – 22%, "Ласкренсо Менеджмент Лтд." (Сент-Китс и Невис) – 9%.

Конечные бенефициары компании (по 50%) – Геннадий Боголюбов (Австрия) и Тимур Миндич (Украина).

Размер уставного капитала – 14 млн 314,564 тыс. грн.

"Никопольский завод ферросплавов"

НЗФ – крупнейшее в Украине предприятие по производству силико- и ферромарганца. Средний месячный выпуск ферросплавов при стабильной работе предприятия – около 55-60 тыс. тонн.

По данным НИУ на четвертый квартал 2025 года, в собственности Sofalon Investments Limited находится 15,503% акций ЧАО, Rougella Properties Ltd. – 9,6904%, Dolemia Consulting Ltd. – 15,7056%, Sonerio Holdings Ltd. – 9,2158%, Manjalom Limited – 5,8824%, Treelon Investments Limited (все – Кипр) – 15,1013%.

НЗФ контролирует группа EastOne, созданная осенью 2007 года в результате реструктуризации группы "Интерпайп", а также группа "Приват" (обе – Днепр).

Напомним, в прошлом году хозяйственный суд Львовской области удовлетворил иск прокуратуры и Львовского городского совета и вернул в пользование общины более 6 гектаров земли по улице Кульпарковской, где годами стоит недостроенная арена для Евробаскета, которую возводила компания, связанная с Тимуром Миндичем.