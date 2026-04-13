З компанії Боголюбова та Міндіча суд стягнув понад 17 млн грн на користь НЗФ: деталі рішення

Господарський суд Дніпропетровської області задовольнив позов ПрАТ "Нікопольський завод феросплавів" (НЗФ) до ТОВ "Кварцит ДМ" щодо стягнення заборгованості за договором підряду.

Як пише Delo.ua, про це інформує "Інтерфакс-Україна".

Згідно з матеріалами справи №904/7423/25, копії яких отримало агентство, суд рішенням від 19 березня поточного року постановив стягнути з відповідача 17 млн 271,408 тис. грн.

Причиною звернення НЗФ до суду стало неналежне виконання відповідачем умов договору генерального підряду №1905621, укладеного ще 27 вересня 2019 року. ТОВ "Кварцит ДМ" не здійснило повну та своєчасну оплату за виконані роботи.

Про ТОВ "Кварцит ДМ"

Згідно з даними YouControl, ТОВ "Кварцит ДМ" засновано у лютому 1999 року. Основний вид діяльності – добування інших корисних копалин та розроблення кар’єрів.

Компанії "Веспаренто Лімітед" належить 24% частка ТОВ, "Діоне Трейдінг Лтд." – 23%, "Реліш Холдінгс Лтд." – 22%, "Хайперіон Холдінгс Лтд." (всі – Маршаллові о-ви) – 22%, "Ласкренсо Менеджмент Лтд." (Сент-Кітс і Невіс) – 9%.

Кінцеві бенефіціари компанії (по 50%) – Геннадій Боголюбов (Австрія) та Тимур Міндіч (Україна).

Розмір статутного капіталу – 14 млн 314,564 тис. грн.

Про ПрАТ "Нікопольський завод феросплавів"

НЗФ – найбільше в Україні підприємство з виробництва силіко- і феромарганцю. Середній місячний випуск феросплавів за стабільної роботи підприємства – близько 55-60 тис. тонн.

За даними НДУ на четвертий квартал 2025 року, у власності Sofalon Investments Limited перебуває 15,503% акцій ПрАТ, Rougella Properties Ltd. – 9,6904%, Dolemia Consulting Ltd. – 15,7056%, Sonerio Holdings Ltd. – 9,2158%, Manjalom Limited – 5,8824%, Treelon Investments Limited (усі – Кіпр) – 15,1013%.

НЗФ контролює група EastOne, створена восени 2007 року в результаті реструктуризації групи "Інтерпайп", а також група "Приват" (обидві – Дніпро).

Нагадаємо, торік господарський суд Львівської області задовольнив позов прокуратури та Львівської міської ради й повернув у користування громади понад 6 гектарів землі на вулиці Кульпарківській, де роками стоїть недобудована арена для Євробаскету, яку зводила компанія, пов’язана з Тімуром Міндічем.